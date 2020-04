Libero e il Coronavirus che ha diritto di esistere

Quando è cominciata l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a Libero non sapevano bene cosa fare. Prima hanno accusato il governo “progressista” di accogliere l’epidemia, poi hanno proposto il Saluto Romano come fattore igienico, quindi hanno esultato per l’arrivo della malattia al Sud e infine hanno detto che “scansa” gli immigrati.

Il Coronavirus per Libero è un’emergenza tutta da ridere

Certo, avere un direttore (editoriale) che fa l’umarell come i vecchietti che guardano i cantieri dev’essere dura. E proprio per questo nell’ultimo mese devono evidentemente essersi trovati in difficoltà. Ma le difficoltà aiutano l’ingegno e allora ecco la svolta umoristica. Che comincia con la dura reprimenda di Roberto Gervaso nei confronti del pallone e dei miliardari e l’incoraggiamento agli operatori sanitari, come se le due cose c’entrassero insieme o una escludesse l’altra:

Una missione che noi dobbiamo onorare e incoraggiare. Se non vogliamo sentirci più soli non lasciamo soli benefattrici e benefattori. Più terapie intensive, meno tribune d’onore. Più tamponi, meno galloni. Più militanti dell’altruismo e arditi della prima linea, meno Mida del pallone.

Prosegue con un must, ovvero l’attacco a Laura Boldrini:

Poi, quando il gioco si fa duro – ovvero quando finiscono le notizie dell’attualità – e bisogna cominciare a lavorare di fantasia ecco la protesta degli infermieri, che consente di sbattere un seno in pagina (che fa sempre bene):

Non poteva mancare monsignor Fausto Carioti all’attacco del Papa che secondo lui elogia il Coronavirus:

Si passa poi alla fase “Pizza is the new cocaina”:

Libero, i cavalli discriminati e il diritto alla vita del virus

Ma mano mano che vanno avanti le pagine diventa sempre più dura riempirle. E allora ecco a voi Caterina Maniaci che spezza una lancia a favore dei cavalli discriminati perché il padrone può andare a passeggio con i cani ma non con loro:

Si prosegue con il prestigioso professor Paolo Becchi che dice che il Coronavirus ha diritto di esistere perché “Le epidemie sono il mezzo con cui la natura si difende per garantire la propria sopravvivenza a scapito dell’umanità”.

E quando il gioco si fa duro scendono in campo i professionisti come Noemi Azzurra Barbuto – già autrice di fantastici scoop negli anni precedenti – che ci rassicura sull’amore in mascherina che “è molto più romantico”:

Adesso i sentimenti si prendono il loro tempo e si arricchiscono di quell’ingrediente prezioso che è il mistero, il quale fa palpitare il cuore. Occhi languidi che si scrutano, bocche e lineamenti che restano nascosti dalla mascherina, vicini di casa che si spiano dai rispettivi balconi, i quali fino alla settimana scorsa non si erano mai incrociati o mai notati, presi come erano dai ritmi frenetici delle loro esistenze, e che invece oggi, come per magia, si piacciono. Del resto, lo stesso poeta latino Ovidio, autore dell’Ars amatoria, oltre due mila anni fa sosteneva che non fosse indispensabile spingersi troppo lontano per imbattersi nel tipo giusto.

Così capita di ritrovarselo a pochi metri di distanza,almeno in linea d’aria. Dopo anni di fotografie schiaffate sui social network, in cui maschi e femmine si mostravano in tutte le salse e pure nei momenti più privati, incontri al bar, al pub o in discoteca, atmosfere squallide, avventure di una notte, o di un weekend, adesso l’impossibilità di fare sesso rende lui e lei più inclini all’innamoramento. Sembra quasi che tenere chiusa la cerniera dei pantaloni favorisca l’apertura dei cuori. E solo per questo varrebbe la pena di prolungare l’esperimento.

Che romanticismo, che sentimento, in una parola: che donna la NAB, altro che la MEB. E siamo solo a pagina 18!