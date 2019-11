La Lega sente il profumo di vittoria in Emilia Romagna

La Lega vede la vittoria in Emilia Romagna anche se i sondaggi non sono così benevoli nei confronti di Lucia Borgonzoni. Per questo la kermesse di oggi al Paladozza, nonostante la polemica sui figuranti lombardi e la contromanifestazione delle sardine contro Salvini, vede Salvini & Co. molto eccitati. Racconta il Messaggero:

«Sarà una serata pacifica, tranquilla, propositiva colorata e sugli spalti ci saranno anche alleati e amici della coalizione», ha aggiunto. Per poi annunciare: «Probabilmente, già in questa settimana, presenteremo un primo caso, un consigliere comunale di una città capoluogo, del gruppo 5Stelle, che aderirà al gruppo della Lega». Ed ancora: «Ce ne sono tanti nei consigli regionali e non solo con le valige in mano. Fossi in Grillo, Conte e Di Maio, mi porrei il problema di questa crisi». A sostegno della Borgonzoni dovrebbero arrivare tutti i governatori del centrodestra,da Fedriga a Fontana, da Solinas a Tesei. In forse la presenza di Zaia, impegnato nella gestione dell’emergenza maltempo in Veneto.