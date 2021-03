C’era una volta l’uomo del fare, quello da cui dovevano passare tutte le idee organizzative per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale della Regione Lombardia. Poi qualcosa si è rotto: problemi nel piano di immunizzazione, piattaforma che non funziona e l’amministrazione lombarda che finisce, ancora una volta, nel mirino delle critiche. Protagonista e antagonista di questa vicenda, molto italiana, è Guido Bertolaso. L’uomo dei miracoli, prima incensato dalla Lega, poi messo in un angolo.

Guido Bertolaso è stato scaricato dalla Lega

Il triplo sfogo di ieri è il sintomo di come tra il consulente di Attilio Fontana e i vertici leghisti della Regione Lombardia la situazione sia tutt’altro che rosea. Prima la sfuriata, con tanto di abbandono del collegamento in diretta, a SkyTg24. Poi l’ironia, fuori luogo, durante la sua visita al centro vaccinale di Codogno. Infine lo sfogo contro l’hub di Como, definito pubblicamente “un luogo che faceva semplicemente schifo”, mettendo in imbarazzo la Regione e l’assessorato alla Salute. Insomma, nonostante Matteo Salvini lo stia continuamente tirando per la giacchetta parlando di una sua candidatura a sindaco di Roma, i nervi sono tesissimi tra Guido Bertolaso e la Lega. Non a caso, infatti, lo stesso consulente ha rispedito al mittente la proposta di correre per il Campidoglio.

Oltre a questo, però, c’è di più. Come riporta Il Fatto Quotidiano, i rapporti soni incrinati da tempo e il super-consulente di Attilio Fontana, come dichiarato da lui stesso in una recente intervista rilasciata a il Corriere della Sera.

L’irritazione del super consulente della Regione Lombardia, chiamato a febbraio da Matteo Salvini per far partire la campagna vaccinale, è dovuta al fatto che negli ultimi giorni sia messo ai margini della giunta leghista: ormai decidono tutto la vicepresidente Letizia Moratti, il governatore Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico vicino a Giancarlo Giorgetti, Guido Guidesi (di concordo con Salvini). Bertolaso invece viene tagliato regolarmente fuori dalle decisioni e pare che lui non fosse stato informato dell’azzera – mento dei vertici di Aria decisi lunedì.

Insomma, il lungo amore sembra essere già finito. Nel giro di pochi mesi.

(foto: ipp/clemente marmorino)