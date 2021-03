Bertolaso non vuole fare il sindaco di Roma

Nella sua intervista a il Corriere della Sera, l’attuale commissario per l’emergenza Covid in Lombardia, dice di voler tornare a fare il nonno

La campagna vaccinale in Lombardia lo sta portando allo stremo delle forze. Per questo motivo, nonostante l’entusiasmo per esser stato tirato in ballo dalla Lega e da Salvini per la candidatura a primo cittadino della capitale, Guido Bertolaso sindaco di Roma rimarrà – per la seconda volta in pochi anni – un miraggio. A confermarlo è lo stesso consulente di Attilio Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia nella sua intervista a il Corriere della Sera. Ora, dunque, nella faretra del centrodestra – se mai si troverà un accordo tra il Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia – resta solamente la freccia che risponde al nome di Andrea Abodi. A meno che non ci sia un outsider ancora non trapelato.

Bertolaso sindaco di Roma? Arriva la smentita del diretto interessato

“Sarebbe un sogno, ma sono vecchio ed esausto per questo sforzo. Finito di vaccinare l’ultimo lombardo torno negli spogliatoi e ricomincio a fare il nonno”. Queste le poche parole con cui Guido Bertolaso ha risposto alla domanda sulla sua candidatura a sindaco di Roma nel prossimi autunno. Insomma, l’ex capo della Protezione Civile sarebbe entusiasta, ma l’età e lo sforzo per la gestione della campagna vaccinale in Lombardia sembra avergli tolto tutte le forze. Quindi, il suo nome può essere depennato dal breve elenco del centrodestra per la capitale.

Ed è la seconda volta, nel giro di pochi anni, che il nome di Bertolaso sindaco di Roma si infrange sugli scogli. La prima, nel 2016, quando il centrodestra unito decise di puntare su di lui fino a poco prima del voto. Poi Giorgia Meloni decise di rompere il patto e di scendere in campo in prima persona. L’epilogo: vinsero Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle. Ora la storia si ripete, ma con modalità differenti. E proprio sul nome dell’ex Capo della Protezione Civile, solo la scorsa settimana, si era acceso uno scontro dialettico a distanza tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Adesso resta solo un nome, già reso pubblico dai due leader dei due principali partiti di Centrodestra: quello dell’ex Presidente della Lega di B Andrea Abodi, ora Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato di Gestione Fondi Speciali.

(foto: ipp/clemente marmorino)