Eleonora Brigliadori a Pechino Express: una complottista pagata dal servizio pubblico?

Eleonora Brigliadori ora si fa chiamare – e si firma – Aaron Nöel. La popolare conduttrice televisiva – nonché esperta di fama mondiale di omeopatia, antroposofia, nuova medicina germanica e urinoterapia – ha annunciato la sua morte sul suo sito “postumo” il 18 febbraio 2017, il giorno del suo 57esimo compleanno. In questo modo Brigliadori/Nöel sarà probabilmente il primo non morto a partecipare ad un programma televisivo.

EDIT: Eleonora Brigliadori è stata esclusa dalla trasmissione. Maggiori particolari alla fine dell’articolo

Perché Eleonora Brigliadori non deve partecipare a Pechino Express

Ed è con il nome di Aaron Nöel che la Rai ha annunciato la partecipazione di Eleonora Brigliadori alla prossima edizione di Pechino Express. L’interessata ha spiegato che «Eleonora Brigliadori non esiste più sul piano pubblico, Aaron Noel è il nome spirituale che denota un cambiamento totale di prospettiva nell’attività di divulgazione antroposofica». La decisione della Rai di invitare Eleonora/Aaron al programma ha scatenato parecchie polemiche ma fino ad ora Viale Mazzini non ha mai battuto ciglio. Questo nonostante in passato la Brigliadori avesse rilasciato delle dichiarazioni allucinanti dopo la morte di Umberto Veronesi.

Senza contare i numerosi post e conferenze dove la Brigliadori spiegava come le donazioni di sangue fossero “criminali” oppure racconta di essere guarita dal cancro senza dover ricorrere alla chemioterapia di Big Pharma. Perché secondo lei – come ebbe a dire commentando in maniera brutale la morte di Karina Huff – la chemio è la causa dei tumori. Manco a dirlo la Brigliadori è anche una nota antivaccinista. Ed è chiaro che in Rai un personaggio del genere sia molto interessante dal punto di vista televisivo. Aaron Nöel è sicuramente una che farà parlare di Pechino Express e la promessa – implicita – agli spettatori è “state a vedere che cose bizzarre dirà questa”. Ma a tutto c’è un limite.

Eleonora Brigliadori e gli insulti a Nadia Toffa

Qualche giorno fa rispondendo ad un commento di un utente sulla sua pagina Facebook la Brigliadori ha commentato la malattia di Nadia Toffa (con la quale ebbe un incontro non proprio amichevole) scrivendo «Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza». Insomma per la Brigliadori il fatto che la Toffa si sia ammalata di tumore è la conseguenza dell’atteggiamento e del comportamento della Iena. Il che ha perfettamente senso dal punto di vista delle teorie hameriane sul cancro seguite da Aaron/Eleonora.

Ma evidentemente anche alle bizzarrie e all’eccentricità della Brigliadori ci deve essere un limite. Nonostante le rassicurazioni da parte degli autori che in fase di montaggio delle puntate (il programma va in onda a settembre ma è registrato) le esternazioni in campo medico della conduttrice sarebbero state tagliate la polemica sulla sua presenza non ha accennato a diminuire. Davide Maggio ha addirittura aperto una petizione per chiedere l’esclusione della Brigliadori proponendo l’unfollow al canale Twitter del reality. Il post dove la Brigliadori attacca una persona malata di cancro nel frattempo è stato rimosso ma TvBlog fa sapere che il direttore generale della Rai Mario Orfeo avrebbe chiesto alla direzione di Rai Due e a Magnolia (la casa di produzione del reality) di escludere Eleonora Brigliadori dal cast di Pechino Express 2018. Ma per quanto orribili le parole della Brigliadori su Nadia Toffa sono solo una piccola parte del suo pensiero. Non si sarebbe dovuti arrivare ad aspettare un episodio del genere per poter discutere del fatto che invitare una persona come Aaron Nöel/Eleonora Brigliadori non possa avere spazio sulla televisione pubblica. Le teorie antiscientifiche e complottiste della Brigliadori non sono cose eccentriche che possono essere sfruttate per fare audience, ne va del rispetto per i malati e per la salute pubblica.

EDIT: Qualche ora fa Eleonora Brigliadori confermava la sua partecipazione a Pechino Express nonostante le frasi su Nadia Toffa.

Alle 18 e 05 Raidue ha annunciato che Brigliadori non parteciperà a Pechino Express per le frasi su Toffa: “Le suddette dichiarazioni – spiega Rai2 in una nota – sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete”.