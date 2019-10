Che non si vada a dire in giro che il Partito Democratico abbia bisogno di un social media manager. Dopo la genialata di presentare sulla pagina facebook del PD l’acquistone più prestigioso dopo Cristiano Ronaldo alla Juventus, ovvero Beatrice Lorenzin, qui siamo ai livelli della povertà: “l’aspetto positivo di questa manovra è che sono stati sconfitti i debiti”, ha annunciato l’account Twitter di Nicola Zingaretti taggando Start, ovvero la trasmissione di Sky Tg 24 a cui stava partecipando il segretario, per poi precisare che “L’irresponsabilità del precedente governo aveva portato il paese sul lastrico”.

L’account Twitter di Zingaretti sconfigge debiti come se non ci fosse un domani

Come ha fatto questo governo a sconfiggere “i debiti”? Mentre già partivano i primi, sacrosanti sfottò i più accorti decidevano di andare a controllare il virgolettato e scoprivano che il segretario del PD nell’occasione aveva detto tutt’altro:

“Questa manovra ha sconfitto il ‘salvinismo’ che era ‘balle’ e debiti; l’Italia è tornata credibile, lo spread scende, più credibilità a livello internazionale. Non c’è più la valanga Iva, si inizia a mettere più soldi nelle tasche degli italiani, c’è una netta inversione di tendenza dopo la follia di avere avuto alle nostre spalle 15 mesi dove si e’ rincorso il consenso dicendo bugie agli italiani”.

Così la dichiarazione acquista in effetti un certo senso compiuto, anche se in realtà di clausole di salvaguardia ne rimangono per 18,3 miliardi da annullare, nel caso, il prossimo anno. Ma almeno così quello che dice Zingaretti ha un senso, mentre nel tweet no. Forse il PD dovrebbe valutare la possibilità di pagare qualcuno per evitare figuracce come questa o quella di dire che la Raggi non deve dimettersi. Ah, no, quella cosa il segretario l’ha detta davvero…

