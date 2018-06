Sottosegretari, la delega alle pari opportunità va a un uomo

Vincenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio che aveva annunciato che sarebbe stato fuori dalla squadra di governo dopo la pubblicazione delle sue intercettazioni con Balducci, rientra dalla finestra dei sottosegretari e riceve una delega, quella alle Pari Opportunità. Ma la scelta, spiega oggi Dino Martirano sul Corriere della Sera, fa discutere:

Per compensare il potere di Giorgetti, a Palazzo Chigi arriverà come sottosegretario alle Pari opportunità e giovani anche il mancato ministro Vincenzo Spadafora, vicinissimo a Di Maio. Una novità assoluta. La delega alle Pari opportunità, infatti, nei precedenti governi era sempre stata assegnata a una donna. Tra le altre Anna Finocchiaro, Mara Carfagna, Stefania Prestigiacomo, Barbara Pollastrini e Maria Elena Boschi.

Vincenzo Spadafora è uno dei nomi più discussi all’interno dell’entourage di Di Maio a causa del suo passato: ex garante dell’Infanzia poi capo di responsabile per le relazioni istituzionali del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, insieme a Francesco Rutelli e Pecoraro Scanio Spadafora aveva lavorato all’Unicef prima di essere nominato dai due presidenti di Camera e Senato, Renato Schifani e Gianfranco Fini. Il Fatto aveva pubblicato le telefonate e sms scambiati dal 2008 al 2010 da Vincenzo Spadafora, fedelissimo di Di Maio, con l’ex presidente del consiglio dei lavori pubblici Balducci, sintetizzati nei brogliacci del Ros che indagava sulla Cricca. Per queste vicende non è stato mai indagato. Balducci, condannato in primo grado nel 2018 a 6 anni e mezzo per lo scandalo degli appalti della Cricca, era molto amico di Spadafora. Proprio a lui l’attuale esponente M5S chiese più volte un lavoro nel 2008.