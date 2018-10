Travaglio e le “spiegazioni” che il M5S deve ancora dare

Marco Travaglio sembra sempre più arrabbiato con il governo Lega-M5S e oggi nel suo editoriale elenca gli ultimi casi in cui i giornali li hanno beccati in fallo e loro hanno fatto finta di niente:

Il primo dell’elenco è il simpaticissimo Enrico Esposito, una vera sagoma della commedia dell’arte napoletana che ha inventato il personaggio di Gianni il Riccone e, è riuscito a sostenere senza arrossire, ha firmato una serie di tweet omofobi e sessisti con insulti alle donne sostenendo di stare interpretando proprio quel personaggio, senza però aggiungere una firma o una foto ai tweet in questione.

Da leggere: Paolo Savona e il conto corrente in Svizzera

Poi c’è il sottosegretario alle infrastrutture Edoardo Rixi, di cui ieri la procura di Genova ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi per le spese delle cartelle:

Nel caso in cui Rixi fosse condannato, varrebbe ancora la regola del “governo senza con dann ati”, con le dimissioni di Rixi, o Lega e M5S farebbero un’altra eccezione dopo quella su Armando Siri, promosso a viceministro in barba al patteggiamento di 1 anno e 8 mesi per bancarotta fraudolenta?

Poi c’è la storia del condono edilizio per Ischia e la storia di Toninelli e degli idrocarburi:

La Lega vi ha inserito (e il M5S ha abbozzato) l’articolo 41 che innalza il livello di idrocarburi nei fanghi di depurazione per il riuso in agricoltura da 50 a 1000 milligrammi per chilogrammo (venti volte tanto). In pratica – spiega il verde Angelo Bonelli una licenza a “spargere un milione di tonnellate di fanghi carichi di idrocarburi e metalli pesanti sui suoli agricoli.

Un regalo alle imprese che trattano le acque reflue di depurazione civili e industriali e che in regioni come Lombardia e Veneto hanno accumulato scorte che non riescono a smaltire. La Lombardia aveva già provato a fissare un limite ancor più alto, ma il Tar Lombardia ha bocciato la norma”a luglio. Ora la legge ribalta la sentenza del Tar e dà ragione agli inquinatori. Che dicono i 5Stelle, dopo dieci anni dibattaglie ambientaliste?Eil generale Costa, ottimo (sulla carta) ministro dell’Ambiente?