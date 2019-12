Marco Travaglio e l’eurocazzaro che rutta in Parlamento

Marco Travaglio oggi si diverte un mondo a prendere a schiaffi Matteo Salvini, che fa lo gnorri da settimane sul MES raccontando balle e bufale riguardo il Meccanismo Europeo di Stabilità e cercando di fingere che la Lega, al governo fino all’altroieri, non sapesse nulla della sua approvazione.

Dopo aver calunniato Conte per giorni e giorni e mentre gli intimava di “vergognarsi” non si sa per cosa, il Cazzaro Verde si è travestito da linosotis simbolo di “umiltà”che cita Confucio senza sapere chi sia e – bontà sua – “non replica agli insulti”e“non fa querele”(solo a noi, nove in tre anni: tutte perse) perché uso a “rispondere col lavoro”. Non avendo mai lavorato un minuto in vita sua. Si vedeva chiaramente che non ha la più pallida idea del Mes. Infatti ha attaccato un comiziaccio da bar sull’Ilva e l’Alitalia, che non c’entrano una mazza e che la Lega ha sul groppone per i suoi 10 anni al governo su 25 (il quintuplo di Conte). Poi è passato alle barzellette.

Tipo questa: “Le banche in difficoltà sono in Germania, non in Italia”(ciao, core). O quella sulla raccolta firme di domenica prossima in “mille piazze d’Italia”(e perché non centomila?) per “abrogare il Mes”(che non è stato ancora firmato e comunque non può essere abrogato) e “denunciare i papà e le mamme del trattato” (fra gli applausi dei suoi giannizzeri beotamente ghignanti, anch’essi padri e madri del Mes a loro insaputa). In un paese normale, un politico ridotto a una figura tanto barbina si scaverebbe una fossa, ci si ficcherebbe dentro, chiuderebbe il tombino e ne uscirebbe fra quattro o cinque anni, sperando nella memoria corta della gente. Invece siamo in Italia, dunque il Cazzaro e i suoi simili continueranno a blaterare come se fossero dei politici,enon dei soggetti inabili al governo e anche al lavoro.