Le supercazzole di Renzi sullo scudo penale votato da Italia Viva e su Marattin

Matteo Renzi oggi rilascia un’intervista a Repubblica nella quale sembra leggermente evasivo su due argomenti che hanno toccato Italia Viva: l’abolizione dello scudo penale per ILVA votata da tutta la maggioranza che oggi regge il Conte Bis e Marattin che suggerisce tasse sulle auto aziendali e poi le attacca.

Per quanto riguarda lo scudo penale, Renzi non sembra aver notato ArcelorMittal aveva avvertito in più occasioni che avrebbe operato uno stop alla produzione se fosse decaduta la norma ad hoc preparata dal ministero allora guidato da Di Maio. Il che è già grave. Ma sulle accuse a Marattin, Renzi invece non risponde proprio:

Il Pd accusa Italia Viva di minare la stabilità del governo. Avete dato via libera a plastic tax e tassa sulle auto aziendali e poi avete fatto campagna per toglierle. Anzi tra i dem si dice che quella sulle auto è una idea del vostro Marattin.

«Eh no, basta con questa storia. Italia Viva non può essere l’alibi per le altrui debolezze. Il governo precedente ha azzerato la crescita con misure sbagliate quale reddito di cittadinanza e quota 100. Ci è stato detto che non si possono toccare. Stiamo solo evitando ulteriori danni: l’aumento dell’Iva, le tasse sui cellulari, sul gasolio, sulla casa. In pubblico ci danno di sfasciacarrozze, in privato ci danno ragione. Adesso stiamo lavorando per eliminare quelle sulle auto aziendali e quelle contro le imprese dell’Emilia Romagna. Gualtieri si è impegnato a rimediare e io sono con lui. Capisco che dobbiamo tenere gli errori del passato per un fatto politico, ma almeno non aggiungiamo anche gli errori del presente. Noi abbiamo proposto anche le soluzioni. Se sposti di due mesi il cuneo, non ci sono tasse in più. Se riporti la spesa per i beni al livello del mio governo, non ci sono tasse in più. Se abbassi il costo degli interessi non ci sono tasse in più. Il cittadino non è il bancomat della politica. Si taglino le spese, si può fare».