Quanto ci costa lo spread: perdite virtuali per 300 miliardi

Il Sole 24 Ore riporta oggi le stime elaborate dal sociologo Luca Ricolfi della Fondazione David Hume sulle perdite in Borsa e nei Titoli di Stato causate dalla corsa dello spread. È giusto precisare che si tratta di perdite “virtuali”, perché si realizzerebbero soltanto se chi in questo momento sta perdendo soldi su azioni e BtP decidesse di vendere tutto (gli analisti invece consigliano di tenere). Il numero serve quindi a dare la dimensione delle conseguenze innescate e non tiene conto delle conseguenze sull’economia reale, ovvero la restrizione del credito alle imprese, che possono causare danni ancora maggiori alla crescita del paese. I calcoli sono stati suddivisi in due periodi: dal 28 febbraio al 31 maggio (dal pre-elezioni all’insediamento del nuovo governo) e dal 31 maggio al 19 ottobre. Nella prima parte le perdite virtuali ammontano a 91,2 miliardi (52,9 delle quali attribuibili ai titoli di Stato). Nella seconda parte il bilancio è di -106,8 miliardi. In questo caso la fetta più importante riguarda Piazza Affari, svalutata di 52 miliardi. Nel complesso, ragionando su una popolazione di 60 milioni, è come se in otto mesi il valore di azioni e bond in portafoglio si fosse deprezzato per 3.300 euro a persona.

Questi numeri provano a dare la dimensione del costo dello scontro in atto tra governo e Commissione europea. Un altro modo di guardare allo spread tra BTp e Bund che nel frattempo è passato da 120 a 310 punti base. Oppure al costo dei Cds sul debito italiano, passato da 95 a 280 punti. Anche in Borsa il quadro generale è stato negativo. Dal 28 febbraio Piazza Affari ha perso virtualmente il 4,8% del Pil.