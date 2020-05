Sondaggi Tg La7 (stavolta veri), la Lega crolla ancora

I sondaggi di SWG presentati ieri da Enrico Mentana nel Tg di La7 cominciano con la lamentela per il fake di ieri che circolava su Twitter. Poi si passa all’illustrazione dei risultati, che vedono la Lega perdere in una settimana addirittura quasi un punto percentuale mentre la lenta erosione di voti del Partito Democratico si ferma a uno 0,1%. Quasi tutta la percentuale persa dalla Lega viene guadagnata dal MoVimento 5 Stelle che porta a casa un +0,8% e distanzia Fratelli d’Italia, che però cresce di più e arriva al 14,9%. Cade anche Forza Italia e insieme al Carroccio perdono uno 1,7%.

Per quanto riguarda i “piccoli” partiti, Italia Viva perde lo 0,4% in un solo colpo e torna al 3% mentre Azione guadagna uno 0,2%, la stessa percentuale che perde +Europa.

Ieri il falso sondaggio Tg La7 segnalava un crollo dei voti della Lega e di Fratelli d’Italia, il Carroccio perdeva il 4,7% e veniva superato sia dal Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle. Anche a Fratelli d’Italia veniva attribuita una perdita di voti pari all’1,8%. I numeri dei veri sondaggi sono molto diversi anche se è vero che alla Lega viene attribuita una perdita di voti dai maggiori istituti negli ultimi giorni.

SWG ha smentito il sondaggio: “SWG spa rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da Enrico Mentana. SWG spa tutelerà la propria immagine in tutte le sedi e presenterà formale denuncia per l’accaduto alle autorità competenti nella giornata di domani”.