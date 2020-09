Sondaggi elezioni in Liguria: Toti sopra di 22 punti

I sondaggi sulle elezioni regionali in Liguria di Nando Pagnoncelli per il Corriere: il vantaggio di Toti sembra insormontabile

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera oggi fa il punto sulla situazione delle elezioni regionali in Liguria. Come in altre rilevazioni Giovanni Toti appare imbattibile con un vantaggio rispetto al suo avversario Ferruccio Sansa di 22 punti percentuali:

Nonostante la presenza di ben dieci candidati alla presidenza della Regione, il sondaggio odierno mostra che la competizione è limitata a Toti (accreditato del 57,4%) e Sansa (34,8%). A seguire il candidato di Italia Viva, +Europa e Pvu Aristide Massardo con il 2,5%, allo stesso livello di Alice Salvatore l’ex candidata del M5s alle precedenti regionali, sostenuta dalla lista Il Buonsenso. Tutti gli altri candidati sono stimati al di sotto dell’1%. Si stima un’affluenza alle urne del 62%, nettamente superiore sia alle precedenti regionali sia alle Europee 2019.

Come per altri governatori in carica anche Toti ha dalla sua un apprezzamento personale conseguenza della gestione dell’emergenza Coronavirus:

Toti può contare anche su un gradimento personale (52%) nettamente superiore rispetto a quello di Sansa (27%), la cui notorietà peraltro è più contenuta (57%) rispetto a quella del presidente uscente (92%). È un gradimento riconducibile a più aspetti, dalla capacità di dialogare con diversi segmenti sociali alla modalità con cui è stata affrontata l’emergenza sanitaria e, non ultimo, alla gestione della tragica vicenda del Ponte Morandi e della costruzione del nuovo ponte che in Liguria (e non solo) ha assunto un valore simbolico di grande importanza

Nei voti alle liste la Lega è sopra la lista Toti e Sansa risulta penalizzato anche dal voto disgiunto: il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ha l’1,8% di voti in meno delle liste che lo sostengono.

