Il nubifragio di Schio allagata come Palermo: dov’è Salvini che dà la colpa agli immigrati?

In questo video pubblicato su Facebook dalla consigliera comunale Giulia Andrian possiamo vedere l’allagamento di Schio causato dal nubifragio in Veneto. La consigliera, che è anche candidata in Regione, commenta:

Dobbiamo intervenire nel territorio rimuovendo i fattori di rischio per rendere le nostre città più resilienti al cambiamento climatico. Soprattutto noi amministratori dobbiamo conoscere i dati che ci arrivano dalla ricerca. Per questo oggi seguirò la diretta live di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) su Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.

ISPRA presenta i nuovi dati sul consumo di suolo in Italia e l’edizione 2020 del Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio, dello stato di degrado e dell’impatto del consumo di suolo sul paesaggio e sui servizi ecosistemici. Aumentano, infatti, gli effetti negativi delle coperture artificiali e dell’espansione delle superfici costruite, che non mostra segnali di rallentamento. Il contributo della ricerca, oltre al monitoraggio sull’andamento del fenomeno e sui relativi danni ambientali, è rilevante per l’indicazione di nuove prospettive di pianificazione territoriale e per fornire strumenti e criteri utili per la rigenerazione del territorio e per una progettazione sostenibile delle aree urbane.

Ora, come tutti sapranno in Veneto governa la Lega e infatti Salvini, a differenza di Palermo, non ha scritto che qualcuno lì pensa agli immigrati e dimentica i cittadini. Eppure anche lì è bastato un temporale e la città è finita sott’acqua. Non è strano?