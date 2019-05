Il ministero dell’Interno ieri ha risposto alla notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della Corte dei Conti sui voli di Salvini con gli aerei della polizia. Ieri il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha confermato l’inchiesta di Repubblica: Matteo Salvini «ha usato 19 volte gli aerei della Polizia». Il Viminale ha precisato che «da Salvini non c’è mai stato utilizzo per motivi estranei al ruolo istituzionale».

Il volo di Salvini con l’aereo dei pompieri

Il che è formalmente vero. Nel senso che Salvini ha incrociato iniziative di propaganda – 211 quelle a cui ha partecipato solo da gennaio – a manifestazioni ufficiali. E ha quindi costruito la sua agenda per 19 volte in modo da poter utilizzare i voli istituzionali e partecipare alle iniziative del suo partito. La ventesima, racconta oggi Repubblica in un articolo a firma di Gianluca Di Feo, è arrivata la mattina del 15 ottobre, quando il ministro è decollato da Linate verso Roma, nonostante esistano tanti collegamenti di linea. Ma il giorno prima era stata una giornata pesante:

Forse aveva bisogno di relax sulle poltroncine in pelle della “Ferrari dei cieli”, perché il giorno prima aveva affrontato sei comizi di fila in Alto Adige tra birra e wurstel e una convention di imprenditori brianzoli. Il Viminale ha precisato che «da Salvini non c’è mai stato utilizzo per motivi estranei al ruolo istituzionale». Formalmente è vero, e lo avevamo sottolineato. Il leader leghista ha inventato il “voli uno e prendi due”, unendo quasi sempre un appuntamento ministeriale a un evento di partito. Basta dare un’occhiata all’elenco ufficiale, reso noto ieri.

Si comincia il 13 settembre: missione a Bari per la Fiera del di Gianluca Di Feo Levante. Poi il Capitano Volante si mette la felpa e sale sul palco del quartiere Libertà. Il segretario locale lo introduce: «E venuto qui per dare lo sfratto a Decaro e Emiliano». E lui scandisce: «I politici di sinistra hanno trasformato Bari in un campo profughi». Non pare un discorso istituzionale… I14 gennaio l’aereo della Polizia lo porta da Milano a Pescara per il comitato sulla sicurezza. E la sera scende in piazza per aprire la campagna elettorale abruzzese. Stesso copione il 16 gennaio. Plana a Cagliari per un’altra riunione sulla sicurezza, quindi prosegue con tre manifestazioni leghiste in vista del voto.