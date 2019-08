Salvini: un colpo alla cubista, un colpo alla Vergine Maria

«Salvini ha sbagliato, alle cubiste del Papeete doveva far mettere il costume tricolore invece di quello animalier, che fa tanto Africa»: reduce dal figurone fatto ad Agorà per il carabiniere ucciso a Roma, Daniela Santanchè cerca di farsi riconoscere anche oggi sui giornali parlando dell’inno di Mameli al Papeete che ha movimentato la giornata di vacanze del Capitano. Il quale però sul punto probabilmente ha la coda di paglia, visto che ieri si è affrettato a cacciare fuori la sua devozione per la Madonna in occasione del voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.

Una Madonna tutta sua, però, visto che ha festeggiato il 5 agosto un compleanno che risulta essere diverso da quello ufficiale della Chiesa, che cade l’8 settembre, ma valido per gli appassionati di Medjugorie, ovvero l’imbroglio mariano più in voga di questi tempi (in senso assolutamente bipartizan, visto che Tiziano Renzi, padre di Matteo, organizzava pellegrinaggi – osteggiati anche dal figlio, parrebbe dalle intercettazioni).

Ma non sfugga che la Madonna di Salvini arriva a fagiuolo proprio per far dimenticare le cubiste in animalier: dopo l’esibizione dell’Inno di Mameli sono arrivate diverse critiche al Capitano da ambienti come quelli della polizia e dei carabinieri, ovvero proprio quelli di cui Salvini ha un disperato bisogno. Per questo ieri è arrivato a far scendere in campo la sua devozione: per salvare le apparenze. Tanto poi domani sarà tutto dimenticato. Come sempre.

