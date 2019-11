Salvini va a Medjugorie (ma scappa dalle Sardine)

Oggi Matteo Salvini ha rilasciato appena una paginata di intervista al Corriere della Sera (la firma è di Cesare Zapperi), visto che le 100 ore in tv trascorse a ottobre evidentemente sembravano poche. Nel lungo colloquio spicca la promessa di incontrare le sardine, che è stata nel frattempo casualmente disattesa a Rimini dove pure aveva promesso un contatto e un confronto:

Intanto il Capitano si arrabbia con Don Biancalani che fa cantare “Bella ciao” dopo la messa ma è determinato ad andare a Medjugorie:

Anche perché si vede un leader politico che ostenta rosari e invoca la Madonna. «Guardi, mai nella vita avrei pensato che proprio io, divorziato e peccatore, sarei diventato un punto di riferimento per i cattolici. Ma io credo e non me ne vergogno. Presto andrò a Medjugorje».

Vale la pena ricordare che Medjugorie è stata bocciata dalla chiesa: lo ha detto esplicitamente Papa Francesco nel 2017:

Per Medjugorje è stata fatta una commissione presieduta dal cardinale Ruini, voluta da Benedetto XVI. Ho ricevuto dal cardinale la relazione ed è molto buona. Si devono distinguere tre cose. Sulle prime apparizioni, quando i veggenti erano ragazzi, dice più o meno che si deve continuare a investigare. Sulle presunte apparizioni attuali, la relazione ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo.

Preferisco la Madonna madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio, questa non è la mamma di Gesù! Queste presunte apparizioni non hanno tanto valore: lo dico come opinione personale, è chiaro. Si distingue tra le apparizioni. C’è chi pensa che la Madonna dica “venite che domani alla tale ora dirò un messaggio a un veggente”, no. Terzo punto, il nocciolo della relazione Ruini: il fatto pastorale, spirituale. Gente che va lì e si converte, incontra Dio, cambia vita. E non c’è la bacchetta magica. Questo fatto pastorale, spirituale, non si può negare».