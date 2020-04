Salvini e il complotto della quarantena per controllare gli italiani

In questo video da Instagram segnalato su Twitter da @90ordnasselA possiamo ammirare Matteo Salvini che annuncia di voler “organizzare qualcosa per farci vedere e sentire quando usciamo”, “per contare perché altrimenti ci tengono solo davanti a uno schermo. Secondo me qualcuno fa apposta a voler tenere gli italiani chiusi in casa, lontani dalle piazze e lontani dai negozi per tenere tutto sotto controllo perché è più facile controllare donne, uomini, ragazze, ragazzi, cuori, menti, teste usando solo la distanza…”.

Per la cronaca, questo Salvini dovrebbe essere parente di quel Salvini che qualche tempo fa chiedeva al governo di chiudere tutto e che qualche tempo prima ancora diceva di voler riaprire tutto subito. Il Capitano ci ha messo due mesi a capire che siamo in stato di emergenza sanitaria e nel frattempo in un’intervista al Sole 24 Ore aveva di nuovo chiesto di riaprire tutto. Adesso sembra voler annunciare una nuova manifestazione o chissà cosa dopo la fase 2 dell’emergenza Coronavirus che parte il 4 maggio, dimenticando che il calendario della ripartenza dal 27 aprile al 18 maggio (e anche oltre) non prevede assembramenti e quindi sarebbe piuttosto difficile organizzare una nuova manifestazione ai tempi del COVID-19.

