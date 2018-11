Come ci sfottono all’estero per la storia di Salvini e Isoardi

Davvero non ci voleva, proprio adesso che l’Italia aveva iniziato a farsi rispettare in Europa e nel mondo ecco che Elisa Isoardi decide di annunciare urbi et orbi la fine della sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Come se non bastasse la citazione sdolcinata che accompagna il post su Instagram la conduttrice televisiva pubblica una foto intima, un selfie che ritrae un Salvini “vinto dalle fatiche dell’amore”, come ha scritto qualcuno.

Il respingimento di Matteo Salvini

«Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo», così ha scritto su Facebook Matteo Salvini commentando la notizia e ricordando che «per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata». Agli italiani non interessa, ha spiegato il ministro che ieri era in visita in Africa e che era in tutt’altre faccende affaccendato. La notizia però ha fatto il giro del mondo rimbalzando sui principali quotidiani. Perché in un’epoca in cui un Presidente USA parla di “prendere le donne per la figa” e un’ex presidente del consiglio rimarrà nella storia per i suoi bunga bunga non era ancora successo che un leader politico venisse scaricato via Instagram.

Non sarà un affare di stato ma l’affaire tra il ministro e la ex modella segna una tappa – non è ancora dato di sapere quanto fondamentale – nel processo di spettacolarizzazione della politica. Per una volta possiamo essere orgogliosi del primato del nostro Paese: prima gli italiani. Da fuori però la vicenda del respingimento di Salvini, che si è visto chiudere le porte di casa Isoardi con un post, manco fosse la nave di una Ong o un porto siciliano da chiudere via Twitter viene vista e raccontata con una certa ironia. Il sito del network russo RT vince il premio per il titolo più bello con all by my-selfie e riporta addirittura il commento della deputata PD Alessia Morani che ha definito tutta la vicenda una soap-opera sudamericana.

La fine della soap opera italiana tra Salvini e Isoardi

Anche The Times of Malta (un paese con cui Salvini non è mai stato in buoni rapporti) dà la notizia definendo la relazione sentimentale tra Isoardi e Salvini «Italy’s real-life soap opera». Noi italiani non abbiamo una royal couple e nemmeno dei royal baby ma Salvini&Isoardi sono quanto di più vicino ci è toccato in sorte. Ed è finita male. Non resta che sperare in Luigi Di Maio o in Giuseppe Conte.

Il Times è più diretto e dà la notizia con un titolo che suona più o meno come “la fidanzata di Matteo Salvini gli consegna il decreto di espulsione con un post su Instagram”. L’uomo che voleva espellere gli stranieri dall’Italia è stato cacciato dalla camera da letto della fidanzata. Sputnik News invece pone l’accento sulle reazioni indignate delle salvinettes che sono arrabbiare per il modo con cui la Isoardi ha trattato un’importante carica istituzionale. Il quotidiano spagnolo El Pais è quello che maggiormente racconta i dettagli degli alti e bassi della relazione tra i due, e l’unico che fa notare come sullo sfondo ci sia la questione delle nomine dei dirigenti RAI, in particolare quella di Casimiro Lieto, molto vicino alla Isoardi. Circostanza questa smentita dalla conduttrice che ha fatto sapere che i due si sono lasciati prima della nomina di Foa.

Il New York Times ricorda a tutti che negli ultimi tre anni la coppia è stata spesso sulle prime pagine dei giornali di gossip e sempre nel mirino dei paparazzi. Le indignate con la conduttrice de La prova del cuoco farebbero bene a tenerlo a mente. Infine l’Independent ritiene che sia perfettamente adeguato al personaggio di Salvini, che ha costruito la sua immagine proprio sui social, quello di essere scaricato via social. Per i complottisti dei mercati finanziari invece lo spread ha aperto questa mattina a 291 punti base con un rendimento del 3,34% accelerando a metà mattina a 300 punti base. Nella seduta di ieri aveva chiuso a 289 bp. Ma qui la Isoardi non c’entra nulla, Salvini e i suoi compagni di governo lo spread sono in grado di alzarlo da soli.

Foto di copertina: Le frasi di Osho via Twitter.com

