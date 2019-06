I consigli tv di Matteo Salvini (quando va in onda Report)

Ieri Matteo Salvini teneva tantissimo a farci sapere che ha passato la serata vedendo l’ultima puntata del Grande Fratello ed esprimendo tutto il suo intrinseco dolore per la conclusione della trasmissione, equiparata al campionato di calcio (Bestemmia! Anatema! Vergogna!).

Ora, ovviamente noi non siamo maliziosi. Ma se lo fossimo, noteremmo l’incredibile coincidenza di parlare di quello che c’è in televisione proprio nella serata in cui Report ha trasmesso un servizio sui curiosi giri di denaro del gruppo al Senato della Lega,

#Report pic.twitter.com/NX5Gw69RdN

— Report (@reportrai3) 10 giugno 2019

Quel bollettino sinistro di Report ieri ha raccontato la storia dei 480mila euro della Lega (ovvero soldi pubblici, finanziamenti del gruppo al Senato) finiti a una barista di Clusone. Dimostrandoci che i soldi della Lega sono come la patonza di Berlusconi (anche se la frase originale risulta attribuita a Gianni Agnelli): devono girare. E proprio ieri Salvini teneva a farci sapere che ha guardato invece il Grande Fratello, anche perché, come ha ricordato lo stesso Capitano, lui fa il segretario della Lega e quindi che ne sa dei soldi?

