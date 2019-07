La Provincia Autonoma di Trento ha diffuso su Youtube le immagini del rilascio dell‘orso M49 al Casteller, dopo che la sua cattura era stata messa in dubbio da alcune associazioni di animalisti. L’animale è ancora in fuga attraverso i boschi della Marzola. L’Ispra è in procinto di pubblicare i report di valutazione sul Casteller elaborati dai tecnici del ministero in seguito alla visita in terra trentina. Documenti che potrebbero aiutare a far luce sulla modalità di fuga di M49 e, forse, anche sul suo futuro destino vista la dimostrata insufficienza dei sistemi di contenimento della struttura di Trentosud. L’ipotesi di un trasferimento nel parco tedesco che attualmente ospita anche Jurka è stata smentita con un secco «nulla di vero» da parte del governatore Fugatti.

Quello che è certo è che se M49 si avvicinerà a malghe, baite o centri abitati, l’ordine rimane quello di sparare. «L’obiettivo, in quelcaso,non è più la cattura, ma l’abbattimento», conferma Fugatti.

