L’ispezione di Bankitalia alla Banca Popolare di Bari

Per la Banca Popolare di Bari una nuova grana sulla via del salvataggio: l’apertura da parte di Banca d’Italia di una nuova ispezione sul portafoglio creditizio dell’istituto, di cui parla oggi Il Sole 24 Ore che ne ha avuto notizia da due diverse fonti vicine alla vicenda:

L’iniziativa della Vigilanza risale a pochi giorni fa. E potrebbe essere destinato a impattare su una situazione contabile non facile, fotografata dal cda nel bilancio 2018 approvato il 10 maggio scorso: rettifiche nette di valore su attività finanziarie per 202,5 milioni, svalutazione integrale degli avviamenti residui (105,9 milioni), perdita netta di 372 milioni e un Cet 1 ratio a fine 2018 pari al 7,86% contro una richiesta minima (Overall Capital Requirement) pari all’8,828%.