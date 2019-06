Giulio Sapelli alla Popolare di Bari?

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che per l’assemblea della Banca Popolare di Bari, già convocata per il prossimo 30 giugno, potrebbe esserci una sorpresa: l’arrivo di Giulio Sapelli alla presidenza. Spiega Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano:

Bari diventerebbe una piccola capitale bancaria del Mezzogiorno e Sapelli il suo satrapo in nome e per conto di Salvini, con al fianco come amministratore delegato un usato (forse) sicuro come Vincenzo De Bustis, che con il professore milanese ha condiviso un tratto di strada al vertice del Monte dei Paschi di Siena.