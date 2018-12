Perché Walter Ricciardi lascia l’Istituto Superiore di Sanità

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, si è dimesso. Dopo anni alla guida del maggiore Istituto di ricerca sanitaria italiano, Ricciardi ha rassegnato le dimissioni al ministro della Salute Giulia Grillo, anticipando di vari mesi la scadenza prevista dell’incarico, fissata ad agosto 2019. Nel luglio 2014, Ricciardi è stato nominato commissario dell’ISS ed un anno dopo, a settembre 2015, l’allora ministro della Salute Lorenzin lo nominò presidente. L’incarico ha una durata di 4 anni.

Perché Ricciardi lascia l’Istituto Superiore di Sanità

Per il maggiore istituto di ricerca sanitaria, dunque, potrebbe prospettarsi una nomina per il futuro presidente attraverso bando pubblico, come già accaduto, per decisione del ministro della Salute Giulia Grillo, per l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Nella dichiarazione passata alla stampa l’ex direttore dell’ISS ringrazia tutti e non fa trasparire polemiche: «Ritorno alle attività di ricerca, d’insegnamento e professionali con le quali penso di poter contribuire in modo produttivo allo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese. Ringrazio il ministro Giulia Grillo per la fiducia che mi ha espresso perché io continui a rappresentare l’Italia nell’Executive Board dell’Oms». Non è però un segreto che i rapporti con l’attuale maggioranza e in special modo con il MoVimento 5 Stelle siano pessimi e non da oggi. Nel luglio scorso Ricciardi aveva corretto la Grillo sui dati delle vaccinazioni aggiungendo che la ministra si era sbagliata perché incinta.

La battuta non è passata inosservata e il M5S era corso a difendere la ministra definendo il suo attacco “ignobile, gratuito e di pessimo gusto”. Nell’ottobre scorso Ricciardi aveva definito “folle” la decisione di abolire il numero chiuso nelle facoltà di Medicina annunciata e poi smentita il giorno stesso dal governo. E non erano mancati gli scontri all’arma bianca con i grillini sul tema dei vaccini, visto che Ricciardi è stato il propulsore della legge Lorenzin sull’obbligatorietà vaccinale.

In questo clima non certo idilliaco le dimissioni di Ricciardi erano attese da tempo e sono finalmente arrivate. Non a caso a ringraziarlo per il suo lavoro oggi è il professor Roberto Burioni, che ha condiviso con lui per un certo periodo il fatto di essere diventato l’obiettivo preferito di no-vax e free-vax.

Ricciardi ha querelato anche l’ex senatore Vincenzo D’Anna, oggi presidente dell’Ordine dei Biologi, mentre qualche giorno fa è stato oggetto di un servizio delle Iene condiviso entusiasticamente da alcuni eletti grillini. Il suo tempo all’ISS era finito dal 4 marzo. Quello del suo successore, che dovrà vedersela con chi ha portato in parlamento Sara Cunial, è appena iniziata.

