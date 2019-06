Paola Taverna e i no-vax dietro gli attacchi a Giulia Grillo?

Il Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Simone Canettieri che è Paola Taverna la più importante nemica di Giulia Grillo, attuale ministra della Salute che rischia il posto insieme a Toninelli:

Paola Taverna, vicepresidente del Senato e big del M5S, da tempo non nasconde più le critiche nei confronti di Giulia Grillo. E il ministro della Salute quando le riferiscono le stoccate della pasionaria si difende spiegando che no problem, le mette in conto in quanto, si sfoga la ministra, la predica viene da un pulpito notoriamente no-vax, d’altronde basta farsi un giro su internet per vedere le esternazioni della vicepresidente di Palazzo Madama sui bambini marchiati come bestie.

E così in queste settimane di rimpasto sì, rimpasto no, rimpasto forse: nel M5S, seppur in maniera sotterranea, si registra la tensione tra Paola e Giulia. Con i reciproci sospetti. Due anime che non riescono a dialogare e mondi che, con la svolta governista del M5S, non si toccano più. E così se la Grillo è in bilico e legge sui giornali di Pierpaolo Sileri, presidente della commissione Salute del Senato come sostituto, subito le viene il sospetto che dietro queste voci e manovre ci sia proprio lei, la Taverna, considerata molto vicina al brillante chirurgo.