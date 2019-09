La lista dei 52 sottosegretari e viceministri del governo giallorosso

Sono appena 52 i sottosegretari e viceministri del governo Conte Bis. 42 sono i sottosegretari e 10 i viceministri. La maggioranza va al Movimento 5 Stelle con 21 incarichi, di cui 6 viceministri. Al Pd vanno 18 sottosegretari e 4 viceministri, a Leu 2 sottosegretari e 1 al Maie. La delega ai servizi rimane per ora in carico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel primo governo Conte erano 39 i sottosegretari e 6 i viceministri.

Il MoVimento 5 Stelle conserva dunque una maggioranza di sottosegretari e anche di viceministri: ne avrà 6, mentre quattro saranno del Partito Democratico. Tra i viceministri è confermato il posto di Laura Castelli al ministero dell’Economia e delle Finanze. Il consiglio dei ministri si è chiuso dopo pochi minuti dopo che i giornali avevano annunciato che la quadra era stata trovata nelle ultime ore della notte. Antonio Misiani per il Pd e Laura Castelli per il M5s saranno i viceministri all’Economia, Stefano Buffagni (M5s) all’ultimo è diventato viceministro allo Sviluppo economico mentre Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5s) saranno viceministri agli Esteri. Gli altri viceministri sono il grillino eletto in Sicilia Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture e il 5S Pierpaolo Sileri alla Salute, mentre la Dem Anna Ascani andrà all’Istruzione. All’Interno saranno viceministri Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s).

Cancelleri è deputato regionale dell’Assemblea Siciliana: per lui si tratta di un caso di doppia poltrona. Morassut del Partito Democratico sarà sottosegretario all’Ambiente. Il PD Andrea Martella è diventato sottosegretario all’editoria. Il MAIE aveva un incarico anche nel primo governo Conte.

Per Matteo Salvini intanto “Continua la vergognosa spartizione di posti e poltrone di Pd e M5s. Festeggiate e mangiate finchè siete in tempo tanto prima o poi gli italiani vi manderanno a casa”.

