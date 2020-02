Monica Montella espulsa dal gruppo M5S in Campidoglio

Ieri la consigliera comunale Monica Montella ha raccontato su Facebook di essere stata espulsa con una mail dal gruppo del MoVimento 5 Stelle in Campidoglio. La Montella, che era già stata virtualmente cacciata dal M5S, ha pubblicato l’oggetto della mail ma non le argomentazioni che hanno portato i grillini a fare questa scelta. In nome della #trasparenzaquannocepare silenzio anche sulle risorse social M5S. In compenso ha pubblicato la sua risposta:

Faccio notare che:il regolamento dell’assemblea capitolina (art. 21) non prevede l’espulsione di un consigliere da un gruppo.

Secondo lo Statuto del M5S (art. 11) l’espulsione dal Movimento 5 Stelle può essere fatta solo dai probiviri.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dai probiviri mi trovo nella strana situazione di far parte del Movimento 5 Stelle, ma non del gruppo consiliare capitolino del Movimento 5 Stelle.

Mio malgrado mi vedrò costretta ad adire le vie legali per tutelare la mia persona e il percorso politico finora svolto nel pieno rispetto dei principi del Movimento 5 Stelle che mi onoro di rappresentare.

La Montella, che ha partecipato insieme ad altri grillini anche alla manifestazione sui vitalizi, è da molto tempo critica con la sindaca Virginia Raggi sullo Stadio della Roma e su Malagrotta 2. La mossa di espellerla apre un altro fronte in Campidoglio, dove la Raggi è pronta a ricandidarsi. Proprio ieri è stato raccontato il parere “segreto” dell’Avvocatura Capitolina su Tor di Valle.