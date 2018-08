Il consigliere m5s Massimiliano Quaresima ci spiega il concetto di verità dei complottisti

Politici, giornalisti, scienziati e ricercatori si interrogano sulle ragioni della diffusione del complottismo nel nostro Paese. C’è chi punta il dito contro troll e bot (meglio se russi), chi invece ritiene che sia semplicemente colpa di Internet e chi si affanna alla ricerca di algoritmi e strutture segrete di coordinamento di “ghost” utilizzati per rilanciare ogni sorta di messaggi. Ai laboratuar di neXt quotidiano i nostri valenti scienziati ritengono che un importante caso di studio sull’argomento possa essere rappresentato dal coraggioso consigliere municipale a 5 Stelle Massimiliano Quaresima.

Come si diventa complottisti?

Il prode Quaresima è consigliere al XII Municipio di Roma, e da tempo è stato attenzionatosostiene dai Poteri Forti a causa di sue alcune affermazioni. Ad esempio il Quaresima che si debbano boicottare le industrie farmaceutiche perché Big Pharma “e tutta la chimica” fanno male. Come curarsi quindi? Con l’omeopatia e le pratiche naturali, che domande. Ma il consigliere del M5S non si ferma certo alla superficie del problema. Eccolo qui che spiega come i vaccini siano causa dell’autismo (e quindi da evitare) e come le scie chimiche vengano utilizzate (non-si-sa-da-chi-ma-lo sapete-tutti-chi-sono) per spargere batteri e virus nell’atmosfera. Agenti patogeni che causano epidemie per le quali poi la popolazione è obbligata a vaccinarsi (e a diventare autistica).

Più di recente Quaresima ha rivelato al suo folto pubblico di Facebook di essere venuto a conoscenza di una “notizia” avuta “da una persona che lavorava con Cremonini anni fa, e ultimamente da un trasportatore della Coop”: ovvero che i supermercati “quando la carne sta per scadere la riportano indietro e la rimescolano con un po’ di quella fresca, la passano dentro un macchinario che la irrora di sostanze chimiche cancerogene per ridare l’effetto rosso di freschezza”.

La tonsillectomia come causa del complottismo, uno studio

Ieri Quaresima ha fatto un’altra delle sue confessioni grazie al quale siamo in grado di capire come mai non ha più fiducia nella scienza (o $ci€nza, come scrivono quelli che hanno capito tutto). Da piccolo è stato vittima della terribile pratica medica della tonsillectomia, vale a dire l’asportazione delle tonsille. Non tutti sanno che senza tonsille ci si ammala più spesso. E chi ne trae profitto? Big Pharma ovviamente. Possiamo quindi dedurne che se Quaresima sostiene l’importanza dell’ompeopatia, la pericolosità dei vaccini e delle scie chimiche è tutta colpa di quella maledetta operazione subita quando era piccino.

Quindi quando oggi il consigliere del MoVimento 5 Stelle ha condiviso la bufala del post su Twitter in cui il dottor Burioni esprime la sua solidarietà alla famiglia Benetton la colpa è da ricondurre a Big Pharma.

Certo Quaresima ci mette del suo (ma sarà uno degli effetti collaterali della tonsillectomia) perché anche quando un suo contatto gli fa notare che Burioni ha smentito in maniera categoria di aver fatto quel tweet (del quale del resto non c’è traccia) Quaresima continua a dubitare.

L’interlocutore di Quaresima – forse anche lui vittima di tonsillectomia praecox – ritiene che Burioni «Potrebbe averlo postato veramente e poi su consiglio gli è stato detto poi di toglierlo».

In realtà il falso screenshot di Burioni – che fa il verso ad un vecchio post del dottore nel quale si parla del numero di campate del ponte sul Po – è stato postato su Twitter qualche giorno fa da un account creato a nome di tal “Simone Ascani“che prima di allora non aveva all’attivo nessun cinguettio (ma solo un retweet).

Ma come mai a Quaresima anche se gli viene detta la verità rimane della sua idea? Una spiegazione la troviamo andando ancora un po’ a ritroso nella sua timeline. Il 20 agosto Quaresima era impegnato a diffondere allarmi circa una diffusione “sospetta” del morbillo proprio in concomitanza dell’aumento della profilassi vaccinale. Qualcuno ritene che il virus venga diffuso appositamente.

Quaresma nel pomeriggio del 20 agosto aveva scritto su Facebook: «OMS: i vaccini sperimentali che stiamo facendo alla popolazione europea non garantiscono la copertura ma diffondono l’epidemia di morbillo». Naturalmente l’OMS non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere, e il vaccino MPR (o MPRV) è tutt’altro che sperimentale. In molti però, credendo di essere di fronte ad una dichiarazione ufficiale, per evitare di fare brutta figura con i troll piddini e i debunker hanno chiesto una fonte.

La risposta del consigliere municipale del M5S spiega tutto: «Nessuna fonte, facciamo noi controinformazione. Questa è la verità che conosciamo tutti, questo è quello che i tg dovrebbero dire ai cittadini. Siamo in guerra la fonte ufficiale siamo noi».

Successivamente Quaresima spiega che l’OMS non ha mai detto nulla del genere ma la verità è questa ed è questa l’informazione che dovrebbero passare i media. Quaresima lo sa e non ha bisogno di prove o fonti, così come sa che i vaccini causano autismo e che le scie chimiche fanno ammalare la gente (diffondendo il morbillo?). E allo stesso modo sa che Burioni ha scritto quella frase, anche se non l’ha mai scritta ma chiaramente se fosse libero l’avrebbe scritta. E tutto questo Quaresima lo sa perché da piccolo è stato operato alle tonsille.

