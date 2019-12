Marco Travaglio e Salvini cazzaro

Nel suo intervento a Otto e Mezzo ieri Marco Travaglio ha riepilogato tutte le fregnacce dette da Matteo Salvini sul Meccanismo Europeo di Stabilità riepilogate da Giuseppe Conte nel doppio intervento alla Camera e al Senato lunedì. “Il tema ieri non era sì o no al MES, il tema era era se Conte aveva firmato di nascosto di notte il MES vendendo l’Italia alla Germania, alle banche tedesche. Questo abbiamo sentito raccontare dal leader del partito più popolare nei sondaggi in questo momento. Sarà una notizia il fatto che fossero un sacco di balle, sì o no? Perché a furia di non parlarne è ovvio che poi Salvini va bene nei sondaggi. Bisognerebbe cominciare a dire che Salvini è un cazzaro”, conclude il direttore del Fatto con Lilli Gruber in studio che concorda.

E questa sera mi tocca dar ragione a @marcotravaglio: “#Salvini è un cazzaro” (#ottoemezzo). Per quanto mi riguarda poi direi un gran cazzaro ignorante e pericoloso…😡 pic.twitter.com/1Rm2zWW2Yv — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) December 3, 2019

In questi giorni di passione elettorale Salvini ha raccontato un sacco di balle sul MES, raccontando che il Meccanismo Europeo serve a mettere le mani sui conti correnti degli italiani e altre amenità. Ma soprattutto, mentre lui diceva questo i suoi alleati di AFD in Europa sostenevano che i soldi tedeschi con il MES sarebbero serviti a salvare le banche italiane, ovvero l’esatto contrario di quello che sosteneva la Lega. E quindi o uno dei due mente o entrambi non sanno cosa stanno dicendo.

