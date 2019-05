Di Maio dice no all’Air Force Renzi e sì alla campagna elettorale con aereo di stato

«È da poco iniziato il nostro giro per l’Italia. Un lungo percorso grazie al quale potrò incontrare migliaia di italiani e raccontare quello che abbiamo fatto sinora e quanto ancora possiamo fare per cambiare il nostro Paese» così ieri su Facebook il vicepremier e bisministro Luigi Di Maio lanciava la raccolta fondi per le elezioni europee del 26 maggio ricordando ai suoi che «abbiamo sempre rifiutato i finanziamenti pubblici ai partiti per essere liberi dalle logiche del ricatto elettorale». Eppure i tempi in cui Di Battista batteva la penisola a bordo di uno scooterone per la campagna referendaria del 2016 e Di Maio faceva altrettanto in macchina sono finiti, tramontati.

Questa volta Di Maio non vola in Economy

A denunciarlo è il deputato PD Gavino Manca che mette allo scoperto il vero Cambiamento, quello che sta trasformando il MoVimento 5 Stelle da partito pauperista di lotta a forza politica di governo che ben si è adattato al nuovo ruolo. Prendiamo ad esempio il blitz di Di Maio in Sardegna, il ministro, quello che andava in Cina volando in Economy e ci faceva i post su Instagram, ci è per caso andato con un volo di linea o prendendo il traghetto? No. Evidentemente un conto è fare propaganda prendendo l’aereo come un comune cittadino un altro è andare a fare campagna elettorale in giro per il Paese.

Secondo l’onorevole Manca infatti Di Maio per raggiungere la Sardegna e fare i comizi ad Alghero, Cagliari e Assemini ha utilizzato un aereo militare della Presidenza del Consiglio. Niente di illecito o illegale, è nelle prerogative del vicepremier. Certo, stride un po’ la notizia che il Capo Politico del M5S si fa scarrozzare su e giù per lo Stivale a spese dei cittadini non tanto per risolvere i problemi del Paese ma per andare a caccia di voti. Perché chiedere soldi e donazioni quando i viaggi del “giro d’Italia” del vicepremier come la trasferta in Sardegna sono già pagati dai cittadini italiani?

Chissà se quello che è volato in Sardegna con un volo di Stato è lo stesso Luigi Di Maio che qualche mese fa ci faceva fare il tour all’interno dell’Air Force Renzi, per denunciare gli sprechi e le “follie” dei precedenti governi. Nessuno chiede a Di Maio di andare in Sardegna a nuoto, e nemmeno gli si chiede di non fare campagna elettorale (del resto se la fa il collega Salvini perché lui dovrebbe essere da meno). No: a Di Maio si chiede solo di essere coerente con quanto predicato in questi ultimi anni dal suo partito contro i privilegi della casta e della vecchia politica. Ma a quanto pare certe poltrone sono irresistibilmente comode.

