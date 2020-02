“Sta girando una fake news che parla di un’ordinanza del ministero della Salute e della Regione per cui Levanto sarebbe in una lista di dieci Comuni da circoscrivere. Ma non èassolutamente vero. Gli sbandieratori che il 16 febbraio hanno partecipato a una manifestazione a Codogno sono del tutto asintomatici e in isolamento volontario”: lo ha detto la vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale nel corso di un punto stampa sul coronavirus.

La fake news su Levanto in isolamento per il Coronavirus

Il post che sta girando è questa immagine in cui ci sono nove dei dieci comuni lombardi in cui si sta attuando una sorta di quarantena volontaria su indicazione dell’assessorato alla Regione Lombardia nella speranza di circoscrivere SARS-CoV-2019 con le misure d’emergenza. Al posto di San Fiorano è stato aggiunto con un programma di fotoritocco Levanto, anche se il carattere è diverso dall’infografica tratta da Sky Tg 24. In ogni caso dovrebbe essere la Regione Liguria a decretare l’isolamento, non quella lombarda.

È però insieme anche vero che un gruppo di 36 giovani sbandieratori, appartenenti al “Gruppo storico borgo e valle città di Levanto”, insieme a 8 accompagnatori, tutti residenti nel comune di Levanto (La Spezia), sono stati invitati, a titolo prudenziale, a rimanere in isolamento fiduciario volontario al domicilio per i prossimi giorni. Il gruppo ha partecipato il 16 febbraio scorso al carnevale di Codogno, area con casi positivi al coronavirus. Lo rende noto Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità. La decisione è stata presa in accordo con la task force diretta da Alisa. Le persone al domicilio, saranno prese in carico dal Dipartimento di prevenzione della propria Asl.

Su questo la vicepresidente e assessore regionale alla Salute, Sonia Viale, invita alla “prudenza. E’ stato anche questo il motivo per cui, di concerto con il sindaco, a Levanto si e’ deciso l’isolamento fiduciario per le persone che si erano recate a Codogno ma che non hanno nessun sintomo. Un segnale di massima attenzione ma senza creare allarmi. Abbiamo un buon rapporto con le amministrazioni locali, la situazione è gestita”.