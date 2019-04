E la Lega minaccia di far cadere il governo

Ve lo ricordate quando Umberto Bossi entrava nell’ultimo consiglio dei ministri o nella riunione di maggioranza con Silvio Berlusconi e ai giornalisti che gli chiedevano lumi rispondeva che il governo stava per cadere, era agli sgoccioli, tra poco arrivava il Babau? E vi ricordate che dopo qualche ora usciva sempre un comunicato che celebrava l’unione d’intenti del governo, i cui membri dicevano di volersi talmente bene che avrebbero passato il Natale insieme eccetera? Ecco, sembra di avere un fastidioso déjà-vu quando si legge l’intervista a Repubblica in cui il leghista Edoardo Rixi minaccia la caduta del governo:

Viceministro, Toninelli ha revocato le deleghe a Siri. Che dire del suo ministro?

«Senza consultare nessuno, ma vi sembra normale? Esce un lancio dell’Ansa e in sette minuti annunciano che gli tolgono le deleghe. Come non aspettassero altro. Sono senza parole». Non hanno avvertito Siri? «No, Toninelli non lo ha chiamato. Neanche un sms».

E Salvini, l’hanno avvertito?

«Niente. Pare che neanche il presidente del Consiglio sia stato consultato. Eppure, era convocato un consiglio dei ministri a Reggio Calabria. Quale migliore occasione per confrontarsi, parlarsi, valutare? Potevano affrontare lì la vicenda, politicamente. Poi Siri, autonomamente, avrebbe deciso il da farsi».