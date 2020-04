La bufala del lancio ANSA che annuncia una task force per la ricostruzione affidata a Draghi

Il molto onorevole senatore del MoVimento 5 Stelle Elio Lannutti, che giustamente si arrabbia se gli dai dell’antisemita solo se ritwitta cose antisemite sui suoi account social, poco fa ci ha annunciato una delle sue grandi verità:

“A quanto apprende l’ANSA sarebbero in corso interlocuzioni tra il Quirinale e Palazzo Chigi per una task force per la ricostruzione, che sarà operativa per gestire la fase 2 dell’emergenza da Coronavirus. La task force dovrebbe essere guidata dall’ex presidente della BCE, Mario Draghi. Tra i nomi dei componenti già al vaglio, quello del giurista, Sabino Cassese, dell’ex presidente del Consiglio e giudice della Corte Costituzionale, Giuliano Amato e dell’attuale Capo di Gabinetto del Mef, Luigi Carbone”.