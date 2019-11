La fondazione OPEN e i bonifici sospetti dalla EYU di Bonifazi

Il Corriere della Sera oggi racconta un intreccio tra due inchieste, quella sulla Fondazione Open e quella sulla EYU, per i quali la procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Partito Democratico all’epoca di Renzi:

Nel 2018, poco prima della chiusura, la Open ha ricevuto 20mila euro dalla Fondazione Eyu di Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd guidato da Matteo Renzi e indagato per finanziamento illecito dalla procura di Roma. Quel bonifico è finito in una «segnalazione di operazione sospetta» assieme ad altri trasferimenti di soldi disposti da Davide Serra, il finanziere titolare di Algebris perquisito nei giorni scorsi per ordine della procura di Firenze, in favore di Eyu.

Un intreccio che la Guardia di Finanza dovrà adesso approfondire per scoprire quali reali interessi si nascondano dietro i vari passaggi di denaro avvenuti negli ultimi anni. Anche perché i documenti sequestrati presso la Open, nelle società dei «soggetti finanziatori» e in quelle dell’imprenditore Marco Carrai alimentano il sospetto che i finanziamenti alla Fondazione Open guidata dall’avvocato Alberto Bianchi fossero «un illecito finanziamento all’attività politica di Matteo Renzi».