Verso il via libera dell’Ema a Johnson&Johnson

Undici giorni dopo le sette segnalazioni arrivate dagli Stati Uniti, l’Ema è pronta a pronunciarsi sul vaccino di Johnson&Johnson sospeso, in via cautelare (in attesa di approfondimenti), la scorsa settimana. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Amsterdam (sede dell’Agenzia Europea del Farmaco), si va verso il via libera all’utilizzo del prodotto americano per la campagna di immunizzazione in tutta Europa. I vari Stati membri, però, recepiranno questa decisione ma sono orientati (come già accaduto per Astrazeneca) a riservare questo vaccino solo agli over 60.

Johnson&Johnson, oggi l’Ema darà il via libera al vaccino Janssen

Le anticipazioni sulla decisione dell’Ema, attesa per la giornata di oggi (martedì 20 aprile 2021), sono state pubblicate dal quotidiano La Repubblica:

Dopo avere esaminato i dati su 7 casi registrati negli Stati Uniti, l’agenzia Ue concluderà che il rapporto tra rischi e benefici resta comunque positivo. In contemporanea con la decisione dell’autorità europea, a Roma si riuniranno i tecnici del ministero della Salute, pronti, insieme ai maggiori partner dell’Unione, ad accogliere Johnson&Johnson e a raccomandarne l’uso per gli over 60, come già fatto per AstraZeneca.

Una trama già vista nel recente passato. Il tema principale è quello del rapporto tra rischi e benefici, con il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco che ha analizzato – in queste lunghe giornate di attesa – le segnalazioni di eventi trombotici e tromboembolici ricevute. Si tratta, come spiegato da Amsterdam, di rarissimi casi che non hanno evidenze di correlazione tra la somministrazione del prodotto anti-Covid e la reazione registrata.

Una posizione che ricalca quella della Food and Drug Administration (FDA) statunitense che aveva sospeso la campagna di immunizzazione con il vaccino Johnson&Johnson in via precauzionale. Ma già dieci giorni fa aveva parlato di “nessuna correlazione” tra la somministrazione del prodotto Janssen e gli eventi segnalati. Con la decisione di oggi, l’Italia avrà a disposizione quelle prime dosi già stoccate (e bloccate) all’aeroporto di Pratica di Roma.

(foto IPP/imagostock)