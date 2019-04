I rider che accusano i vip di non dare le mance

La pagina Facebook Deliverance Milano ieri ha pubblicato una«lista nera» di clienti vip, accusandoli di non lasciare la mancia, per usarla come arma nella loro battaglia contro le aziende delle consegne a domicilio. L’operazione organizzata dai rider di Deliverance Milano, il collettivo che lontano dai partiti, dai sindacati e dai tavoli istituzionali del governo combatte per i diritti dei fattorini di colossidel take-away digitale (come Deliveroo, Glovo, Just Eat), vuole accendere i riflettori sul «lato oscuro della gig economy». Quello che Di Maio aveva promesso di combattere rimangiandosi poi tutto successivamente.

Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati.

Attente quindi piattaforme digitali del #deliveryfood, perché se non volete parlare con noi, confrontarvi con le nostre rappresentanze autonome e i gruppi organizzati che sono in stato di agitazione sindacale permanente, questo è il futuro che vi aspetta: noi produciamo i dati, noi conosciamo i vostri punti deboli e non esiteremo ad usarli contro di voi.