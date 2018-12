La ventina di grillini pronti ad andare da Salvini

Una ventina di grillini è pronta a saltare sul treno di Salvini. Mentre Berlusconi pronostica una caduta del governo per metà gennaio, lo scouting nei confronti di deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle non va soltanto nella direzione di Forza Italia, ma anche verso il Carroccio. Scrive oggi Il Giornale:

Per loro si prospetta, informano diverse fonti, un futuro da «responsabili», se la maggioranza dovesse saltare, senza il canonico salto della quaglia. Piuttosto un esodo verso il Gruppo Misto,dove la componente Maie (Movimento Italiani all’Estero) è diventata il coacervo della delusione pentastellata. Insieme a quegli «impresentabili» che il Movimento prima ha scelto per inserirli nelle liste elettorali, per poi cacciarli o sospenderli a tempo indeterminato, salvo usare la carota anziché il bastone in alcuni casi di parlamentari vicini a Di Maio e al suo cerchio magico.

Ma,per quanto riguarda il drappello di «criptoleghisti», non si tratta di vero e proprio scouting, anche perché l’alleanza di governo tra i due partiti imporrebbe, per cortesia politica, di non fomentare le frustrazioni interne ai rispettivi gruppi parlamentari. E così si riferisce di «simpatia più che altro spontanea» che alla base avrebbe però tre motivazioni: la convinzione che la Lega abbia un futuro più solido rispetto ai Cinque Stelle, la voglia di far proseguire la legislatura se dovesse scoppiare una crisi di maggioranza, la mancanza di condivisione delle scelte all’interno del Movimento.