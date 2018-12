L’altro incontro hot nei bagni di Montecitorio

Dopo la storia dell’incontro hot nei bagni di Montecitorio tra la grillina e il leghista, Romana Liuzzo sul Giornale ci riprova ma questa volta i protagonisti sono diversi. O meglio, ad essere diverso è il protagonista maschile:

Nella puntata precedente il capogruppo del M5S Francesco D’Uva aveva inviato un sms dai toni imperiosi vietando di parlare con i giornalisti della vicenda. Ma Il Tempo aveva fornito ulteriori particolari:

Secondo il quotidiano romano a sapere tutto della vicenda è Alessia Morani, che «sa ogni particolare» ma ovviamente non parla per rispettare la privacy dei colleghi. Ma Fosca Bincher, pseudonimo del direttore del Tempo Franco Bechis, non si perdeva d’animo e continuava a indagare:

Un giovane deputato leghista di primo pelo piuttosto belloccio ed esuberante confida: “Sono venuti in tanti a chiedermi: sei tu? E qualche problema questi sospetti me lo stanno creando. Ho una fidanzata nel collegio dove sono stato eletto. Poi non nego che da quando sono qui qualche occasione è capitata e può essere che non mi sia tirato indietro. Però un po’ di sale in zucca ce l’ho: mica qui dentro è capitato, fuori. Ho un posto dove dormo non lontano da qui, e in ogni caso uno anche non l’avesse ha a disposizione decine di alberghi o bed & breakfast entro poche decine o centinaia di metri da Montecitorio…Si può resistere anche senza finire in una situazione così imbarazzante… Dicono che chi li ha pizzicati in bagno avrebbe girato un filmato con un telefonino nascosto nella toilette: i due non l’avevano notato…»