Luca Bergamo e Pinuccia Montanari sono indagati, come Daniele Frongia, per la faccenda degli abusi per il Cirque du Soleil a Tor di Quinto. Mentre l’assessore allo Sport ha comunicato l’indagine sulla sua pagina FB, però, dell’indagine sui due assessori il MoVimento 5 Stelle Roma ha scoperto tutto dai giornali perché né l’uno né l’altra hanno comunicato nulla. E questo ha scatenato un po’ di maretta all’interno della maggioranza in Campidoglio, ringalluzzita dall’assoluzione della Raggi e da tempo alle prese con un’ipotesi di rimpasto che dovrebbe costituire il miliardesimo rilancio dell’attività politica dei grillini di governo a Roma:

Da qualche ora, però, è un altro set di norme a fare il giro delle chat grilline: il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. I consiglieri, pur in clima di festa per la sindaca, nelle ultime ore lo hanno letto e riletto. Lo condividono nelle chat. Soprattutto l’articolo numero 6 che così recita: «Ogni sindaco e presidente di Regione eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle è tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti e/o eletti nel M5S».

Nella testa degli eletti pentastellati, soprattutto di quella frangia che vede nella fine del ciclone giudiziario della prima cittadina l’occasione per ripartire con uno scossone, quelle righe non sono state applicate. Va bene l’apprensione per il processo, ma perché Virginia Raggi non ha fatto venire allo scoperto il vicesindaco Luca Bergamo e Pinuccia Montanari, assessore all’Ambiente? Sono entrambi rimasti coinvolti nell’inchiesta sugli abusi edilizi realizzati nell’area dell’ex Gran Teatro a Tor di Quinto e poi trasferiti nel patrimonio capitolino con una delibera di giunta finita nel mirino della procura. Eppure, tranne i soliti ben informati, nessuno ha saputo niente in Campidoglio.