Francesca Donato, la sovranista che fa campagna elettorale sfruttando la Giornata della Legalità

Francesca Donato, sovranista anti-euro e tante altre belle cose che piacciono ai patridioti, non è certo una che ha bisogno di visibilità. Due giorni fa era in collegamento a Di Martedì, come quasi ogni settimana. E quando non è ospite di Floris lei – che al momento non rappresenta altri che sé stessa e l’associazione che ha fondato col marito – non ha certo problemi a trovare spazio in televisione.

La storia di Francesca Donato a Palermo “insieme” a Matteo Salvini

A questo però bisogna aggiungere il fatto non certo irrilevante che la Donato è candidata all’Europarlamento. Oggi Matteo Salvini era a Palermo. Ci è andato non per fare campagna elettorale ma perché oggi è l’anniversario della strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992 morirono in un attentato mafioso Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Dal 2002, in occasione del primo decennale della strage il MIUR organizza la Nave della Legalità e porta a Palermo, nell’aula bunker dell’Ucciardone, migliaia di studenti che si incontrano con politici e magistrati per parlare di legalità e di lotta alla mafia.

Un’occasione imperdibile per la Donato per farsi un selfie con il Capitano. Ed infatti questa mattina su Facebook la Donato scriveva «Oggi sarò insieme al capitano Matteo Salvini a Palermo». Qualcuno potrebbe legittimamente pensare che il Capitano è a Palermo per fare anche uno dei suoi comizi. Ipotesi smentita dallo stesso Salvini ai giornalisti fuori dall’Ucciardone. Ma non è questo il punto. Il punto è che una candidata della Lega abbia raccontato della sua presenza “assieme” a Salvini a Palermo, lasciando intendere che fosse un evento della campagna elettorale.

Per carità, la Donato non ha colpe, in fondo anche Salvini ha promosso la sua visita istituzionale a Palermo come se si trattasse di una tappa del tour per le europee. Tant’è che qualcuno ha chiesto a Salvini se aveva fatto le foto con Francesca Donato e se era da considerarsi parte della campagna elettorale.

Il che anche se non è illegale è senza dubbio di cattivo gusto. Tant’è che pure Salvini ha “rinunciato” a fare campagna elettorale oggi. Ed eccola infatti su Facebook la Donato che racconta di aver «partecipato alla commemorazioni delle stragi “Palermo chiama Italia”» dove appunto erano presenti rappresentati delle istituzioni tra cui appunto Salvini. Sia chiaro: la nostra sovranista non era un’imbucata, era stata invitata. Ma chissà se era più importante per lei partecipare alla giornata per la legalità o la photo opportunity con Salvini e con il sottosegretario (leghista) Stefano Candiani (guarda caso gli unici due politici nominati nel post). Ora non sfuggirà ai più che partecipare ad una commemorazione dove c’è qualche migliaio di persone non è esattamente come dire “sarò a Palermo insieme a Salvini”. Come non sfuggirà che forse si poteva evitare di pubblicizzare la partecipazione come se si trattasse di un comizio. Ma il sovranismo noeuro è così: in fondo sono quelli che vogliono uscire dall’Euro e si candidano all’Europarlamento.

