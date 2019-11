Il leghista che scappa dalla foto con l’ultrà

Nella foto che vedete ci sono ritratti l’ormai ex ministro della Famiglia della Lega Lorenzo Fontana e il simpatico e assolutamente non razzista Luca Castellini, ultras del Verona che dice che inneggiare a Hitler è goliardia. La procura di Verona ha aperto un’indagine per istigazione all’odio razziale in relazione alle sue parole nei confronti di Balotelli e per i buuu ricevuti dal giocatore al Bentegodi. La società, che con il presidente Setti e l’allenatore Juric domenica aveva difeso i tifosi protagonisti dei cori razzisti, si è beccata un turno di squalifica del settore e ha “daspato” Castellini fino al 2030. Racconta il Corriere:

Castellini, come se niente fosse, riguardo l’Hellas cantava: «Siamo una squadra a forma di svastica, che bello se ci allena Rudolf Hess». L’ex ministro Fontana, invece, dopo i cori anti Balotelli, anche essendo Verona il suo principale bacino di voti, ha ridimensionato l’episodio:«Grande Hellas! Avanti tutta!—si legge su Twitter—. Allo stadio mi confermano in molti: nessun coro razzista. Intanto è iniziata una vergognosa gogna mediatica contro Verona e i suoi tifosi. Andiamoci piano con le accuse e le sentenze».

Ma l’ex ministro dopo lo scoppio del caso ha pensato bene di negare un commento al quotidiano sulla foto:

Contattato l’ex ministro per una spiegazione su perché fosse al fianco dell’esponente xenofobo, non abbiamo ricevuto risposte. Mentre Fontana ha tenuto a far sapere di aver ricevuto minacce di morte e che presenterà denuncia.

«Piazzale Loreto vi aspetta tutti a testa in giù», «Siete una banda di ignoranti analfabeti funzionali e fascisti», alcune delle minacce apparse sulla sua pagina Facebook.