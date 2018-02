Domenico Fioravanti è il “candidato ministro” dello sport M5S

Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico nel nuoto a Sydney 2000, è il nome indicato come ministro dello sport nella lista inviata dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio al Quirinale. “Domenico Fioravanti, il nuotatore più medagliato del nuoto azzurro, qualora il M5S andasse al governo, sarà il nostro ministro dello sport. Di Maio ha chiesto la sua disponibilità e lui ha accettato”, ha detto Alessandro Di Battista nel corso della presentazione del programma sport dei 5 stelle a Pescara.

All’appuntamento a Pescara partecipa anche Zdenek Zeman, che ha già annunciato il suo voto per il MoVimento 5 Stelle. Damiano Tommasi e Claudio Gentile hanno invece detto no. Andrea Lo Cicero venne invece indicato come assessore allo Sport della Giunta Raggi all’epoca della composizione dell’esecutivo per Roma Capitale. Poi finì escluso per le quote rosa e successivamente attaccò la Raggi.

Leggi sull’argomento: La lista dei ministri M5S via mail al Quirinale