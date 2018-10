Di Maio indica la manina: è quella di Giorgetti

Luigi Di Maio ha un colpevole per la storia dello scudo penale nel condono fiscale: si tratta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Proprio quel Giorgetti che pronosticava uno schianto solitario per il M5S in un’intervista ieri e che sembra sempre più ai ferri corti con il MoVimento 5 Stelle. Sotto accusa c’è il preconsiglio dei ministri che doveva servire a risolvere i nodi tecnici del maxicondono firmato Lega e M5S e che però non è stato convocato. Un dettaglio importante: Di Maio ha accusato ma senza fare nomi, nella migliore tradizione dei Conigli Mannari della Prima Repubblica:

«Le norme del decreto dovevano essere scritte tecnicamente in un preconsiglio che non c’è stato. Chi avrebbe dovuto convocarlo? Non Giuseppe Conte. E mi fermo qui». Il nome che non fa, ma che indica, è quello di Giorgetti. Che secondo una ricostruzione raccolta in casa 5 stelle era furente già lunedì. Talmente in difficoltà per un accordo politico che non gli piaceva da andar via prima dal Cdm sbattendo la porta.

Sarebbe stato lui, per i grillini, ad accordarsi per scrivere il testo con i tecnici del Mef in modo da allargare le maglie del condono. Rileggendo tutto, qualcuno a Palazzo Chigi se ne sarebbe accorto e avrebbe avvisato Laura Castelli, che a sua volta avrebbe avvisato Di Maio. Ma perché, chiede Salvini e chiede la logica, il leader M5S sceglie di andare a denunciare un’oscura manina a Porta a Porta invece di chiamare l’alleato? Perché cerca di accusare ancora una volta i tecnici del ministero?