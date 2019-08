L’intervista di Di Maio che apre al PD e chiude alla Lega

Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera oggi intervista Luigi Di Maio che, dopo aver lasciato aperti in pubblico ufficialmente due forni con Partito Democratico e Lega, a colloquio con il giornale ne chiude uno, anche se non definitivamente, e ammette che i grillini stanno cercando l’accordo con Zingaretti:

Lei ha detto di aver avviato tutte le interlocuzioni possibili per uscire dallo stallo. Allude al Pd o alla Lega?

«Il M5S parla di temi, come il taglio dei parlamentari,che è il nostro primo punto e una riforma storica. Manca un solo voto. Si deve fare». L’assemblea intanto ha dato mandato a trattare con il Pd.

«Il confronto è aperto con chi vuole affrontare i nostri temi. Ieri è stata una giornata molto confusa sul taglio dei parlamentari. L’assemblea ha dato mandato per fare chiarezza». Ma voi sareste disposti a fare il taglio passando da una riforma del bicameralismo come chiede il Pd?

«Il taglio si fa subito, non si rinvia, non ha senso. In politica per anni abbiamo sentito dire lo faremo, lo faremo. È ora di fare adesso, non domani. Se c’è volontà si fa adesso, è già calendarizzato». Intanto si parla di tre punti esposti dal Pd al capo dello Stato: abolizione dei decreti sicurezza, accordo preventivo sulla manovra e revisione del taglio dei parlamentari.

«Non commento indiscrezioni, ho visto che sono state smentite».

Si noti che in realtà i tre punti di cui sopra non sono stati per niente smentiti. Ma Di Maio lo inventa per non rispondere alla domanda e l’intervistatore, con deferenza, non glielo fa notare. Poi arriva la chiusura del forno-Lega:

Quindi con la Lega è finita?

«Salvini l’8 agosto ha detto di voler tornare al voto perché non voleva più governare con il M5S». Il contratto di governo è archiviato in questafase?

«Tutto ciò che è nel contratto da parte M5S ha un valore assoluto, perché risponde alle richieste dei cittadini. Ovviamente c ’è una crisi in corso e in questo occorre operare per salvaguardare il Paese e gli italiani». I vostri militanti sono divisi…

«Non iniziate con le solite strumentalizzazioni. Noi siamo diversi dai partiti e dal sistema e internamente abbiamo diverse anime che giustamente si interrogano su tante cose, ma hanno fiducia nel M5S. Noi continuiamo a essere gli stessi, per noi contano le proposte, i temi».

