Grande indignazione nel MoVimento 5 Stelle per la scelta dell’Espresso di pubblicare una copertina con una foto di Virginia Raggi. La scelta dell’immagine – uno scatto di Giancarlo Ceraudo, fotografo che firma anche il reportage Roma nell’abisso – non è piaciuta a Paola Taverna che ha accusato il settimanale di aver usato «un’immagine taroccata, photoshoppata, invecchiata, per istigare odio». La cover story dell’Espresso è quella sulle registrazioni dei colloqui tra la sindaca di Roma e l’ex Ad di AMA Lorenzo Bagnacani, quelle in cui la prima cittadina della Capitale dice che se la gente si affaccia “vede la merda”.

Quando il M5S usa il “metodo” de L’Espresso

Al solito il MoVimento 5 Stelle invece che concentrarsi sui problemi di Roma e sul fatto che Virginia Raggi abbia fatto – per ragioni ancora tutte da chiarire – pressione su un manager da lei nominato affinché non mettesse a bilancio 18 milioni di euro di crediti che la municipalizzata dei rifiuti vantava nei confronti del Comune di Roma si preoccupano di una foto. Perché in quella foto la Raggi non sembra lei, perché si tratta di “accanimento” che “sfiora il killeraggio su commissione” con lo scopo di “mistificare la realtà”, scrive ancora la vicepresidente del Senato Taverna. E la realtà mistificata non è il contenuto dell’inchiesta dell’Espresso ma la foto con il primo piano della Raggi.

Passatevi una mano sulla coscienza scrive Paola Taverna rivolgendosi ai giornalisti e al direttore de L’Espresso. E chissà se prima una mano sulla coscienza se la sono passata nel MoVimento 5 Stelle che non è certo nuovo ad operazioni fatte per “istigare l’odio”.

Dobbiamo forse ricordare di quando Beppe Grillo chiedeva cosa avrebbero fatto gli italiani se si fossero trovati in macchina Laura Bolrdini? Oppure quando retwittava cose come «#Boschidovesei in tangenziale con la Pina» che dava senza mezzi termini delle puttane all’allora ministra Boschi e all’Eurodeputata Pina Picierno?

Chissà cosa dicevano i 5 Stelle all’epoca del servizio di Chi su Marianna Madia e il gelato. E anche quando c’era da esprimere solidarietà per una donna del PD vittima del sessismo di un quotidiano la Raggi si guardava bene dal fare il nome di Maria Elena Boschi.

Ma non serve certo andare così indietro nel tempo (ad esempio si potrebbe chiedere come mai tra tante foto della Boldrini venne scelta questa). Campagna elettorale per le politiche 2018: il M5S pubblica su Facebook una serie di schede dove “mette a confronto” i candidati. Si potrebbe pensare che la scelta della foto di Flora Beneduce rispecchia proprio lo stesso stile comunicativo così duramente criticato dalla senatrice Taverna. Proprio Paola Taverna dovrebbe stare attenta, visto che ha scatenato la macchina del fango contro Corrado Formigli per colpa di un dito alzato.

Se una buona immagine vale più delle buone politiche dell’amministrazione

Al solito il MoVimento 5 Stelle, il partito nato da un vaffanculo e il cui leader affibbiava nomignoli come “ebetino” o “psiconano” agli avversari politici, è davvero cambiato. Oggi magari si accontenta di definire “avvocato senza scrupoli” uno come Lorenzo Borrè ma non si permetterebbe mai e poi mai di attaccare un avversario politico per il suo aspetto. Certo, quando lo fa uno come Marione non è che dalle parti dei portavoce del M5S si levino chissà quali critiche. Evidentemente vale la vecchia regola che finché non prendono di mira te puoi anche fare finta di nulla.

Il discorso si sposta sull’immagine, perché l’immagine è tutto. Quella di Virginia Raggi coincide con quella della Capitale. Il vento del cambiamento ha spazzato via tutte le brutture e la sindaca deve essere sempre bella e in ordine. Perché a quanto pare secondo il MoVimento 5 Stelle una donna deve essere sempre perfetta, non esistono giorni no e foto in cui – vuoi per la stanchezza vuoi perché non si può sorridere sempre a tutti – una portavoce pentastellata non è bellissima, rilassatissima o combattiva.

Ecco che allora arriva il senatore M5S Gianluca Castaldi che non solo condivide un articolo di Tommaso Merlo ma ci aggiunge del suo. Un confronto “all’americana” tra la copertina dell’Espresso e una foto di una raggi elegante e scosciata. Come a suggerire: la “vera” Virginia Raggi è quella lì, mica quella dell’Espresso. Ma gli audio pubblicati dall’Espresso – più che la foto – ci mostrano un altro volto della sindaca. In molti non avrebbero mai sospettato, vedendola recitare la parte della madonnina infilzata o della bella addormentata nei salotti televisivi, che Virginia Raggi poteva essere così durante una trattativa.

Nei commenti al suo post il senatore Castaldi, pensando forse di essere spiritoso, pubblica lo screen preso da un post di un simpatizzante del M5S che definisce “nonnina” Giovanna Giordano Peretti una delle “madamine” fondatrici del comitato “Si, Torino va avanti”. Meglio chiamarla “nonnina” perché è tre volte nonna che parlare delle sue proposte politiche.Il MoVimento 5 Stelle è fatto così: se la prende con quei giornalisti e i “poteri mediatici” che attaccano i pentastellati ma dimentica le liste di proscrizione per i giornalisti, i divieti di parlare con i cronisti “scomodi” o di andare in televisione, le interviste apparecchiate senza contraddittorio e i numerosi attacchi sul piano personale più che politico agli esponenti dei partiti avversari.

