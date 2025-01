Pagamenti digitali e conti correnti: il futuro delle transazioni finanziarie

Una recente ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, presentata nel corso del convegno “I Pagamenti Digitali in Italia nel 2024”, ha evidenziato i dati definitivi del primo semestre 2024 relativamente alle transazioni dei pagamenti digitali con carta nel nostro Paese: 223 miliardi di euro. Si ritiene che il totale relativo ai 12 mesi sarà compreso tra i 465 e i 475 miliardi di euro (con una crescita tra il 7 e il 9% sull’anno precedente).

Questi dati mostrano come i pagamenti digitali abbiano rivoluzionato il modo in cui le persone gestiscono le proprie transazioni finanziarie quotidiane. A ciò hanno contribuito sia la grandissima diffusione dei dispositivi mobili sia il progresso delle tecnologie contactless. Fatto sta che i pagamenti in contanti stanno progressivamente lasciando spazio a modalità di pagamento più comode e rapide.

Oggi, grazie a strumenti come i wallet digitali e i conti correnti integrati con le varie piattaforme di pagamento elettronico, si ha la possibilità di effettuare pagamenti digitali da un conto online in pochi secondi, evitando di ricorrere a carte di debito o credito fisiche o a denaro contante.

La crescita dei pagamenti contactless

Una delle più importanti novità degli ultimi anni nell’ambito dei pagamenti digitali è stata l’introduzione dei pagamenti contactless (termine inglese che sta per “senza contatto”). Alla base di questi c’è la tecnologia NFC (Near Field Communication) che consente lo scambio di dati a breve distanza fra due dispositivi.

In sostanza, grazie ad essa è possibile effettuare un pagamento semplicemente avvicinando uno smartphone (o uno smartwatch o una carta di credito abilitata) al terminale POS di un negozio.

È un metodo di pagamento rapido, sicuro e anche piuttosto pratico dato che riduce al minimo la necessità di digitare il codice PIN o di firmare ricevute.

Questa modalità di pagamento è sempre più diffusa, in particolar modo tra i giovani e tra coloro che hanno dimestichezza con le transazioni e gli strumenti digitali.

Il ruolo degli smartphone

Gli smartphone hanno un ruolo importantissimo per quanto riguarda i pagamenti digitali; infatti, grazie ad apposite app, lo smartphone si trasforma in un vero e proprio portafoglio digitale: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay sono solo alcune dei wallet digitali che consentono di sfruttare il proprio conto corrente e le carte di debito e credito a esso associate per effettuare pagamenti in modo comodo e rapido.

L’integrazione tra i conti correnti e i pagamenti digitali

La progressiva crescita dei pagamenti digitali è fortemente collegata alla possibilità di aprire un conto corrente online integrato a piattaforme di pagamento. A questo proposito, si deve sottolineare che la maggior parte degli istituti bancari mette a disposizione dei propri clienti carte di debito e di credito associabili ai vari wallet digitali. Le transazioni effettuate saranno poi addebitate sul conto corrente (quasi immediatamente nel caso delle carte di debito e in modo più dilazionato nel caso delle carte di credito).

Guardando al futuro, risulta del tutto evidente, come del resto indicano chiaramente i dati riportati in apertura, che i pagamenti digitali rappresentano il futuro delle transazioni finanziarie. È infatti facile prevedere che le innovazioni tecnologiche e il cambiamento (anche culturale) nelle abitudini dei consumatori porteranno a una crescita progressiva di questa pratica modalità di pagamento.