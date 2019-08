Con le elezioni è andata come è andata, ma al torneo di freccette Casapound spacca!

Va bene, ok, alle ultime elezioni è andata talmente male che Casapound ha deciso di non partecipare più. Ma non sia mai detto che i Fascisti del Terzo Millennio non vincano qualcosa: Luca Marsella, consigliere a Ostia già famoso per aver esultato per il no al murales con Federica Angeli ed essersene ritrovato uno nuovo con il contributo del suo municipio (e quindi di lui come contribuente), annuncia che ha vinto il torneo di freccette in Sardegna:

E già che c’era, Marsella ha fatto sapere di aver vinto nonostante sul bersaglio non ci fosse la foto di Laura Boldrini:

Va bene che siete tutti presi da Salvini che fa il dj, ma anche io mi do da fare in vacanza.

Primo classificato nel torneo di freccette qui in Sardegna, senza nemmeno mettere la foto della Boldrini sul bersaglio per non sbagliare un colpo. 🎯

Buona domenica amici!