Chi sono i nomi “famosi” presenti nelle liste elettorali per settembre

Gli schieramenti in campo stanno scegliendo le numerose personalità da proporre. Alcune sono già ufficiali, altre in trattativa

La scadenza del 22 agosto si avvicina sempre di più e i vari partiti stanno cercando di trovare la quadra sui nomi da inserire all’interno delle rispettive liste elettorali. Capilista e nomi da dare in pasto ai collegi uninominali. Ma negli ultimi giorni sono stati ufficializzate anche alcune discese in campo di nomi molto noti (anche di chi non è mai passato per la Camera dei deputati e per il Senato italiano), con i candidati famosi e volti noti alla pubblica opinione che hanno deciso di fare il grande passo verso la politica parlamentare.

Candidati famosi, chi sono i nomi noti già nelle liste elettorali

La tripletta, oggi, è stata messa a segno dal fronte largo del centrosinistra, con i vari partiti che fanno parte di questo ecosistema che hanno ufficializzato tre candidature molto pesanti e importanti: Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro con Sinistra Italiana ed Europa Verde, Carlo Cottarelli con PD e +Europa. Candidati famosi che non avevano mai visto, fino a questo momento, il proprio nome scritto all’interno delle liste elettorali. Ma ci saranno e potranno essere scelti il prossimo 25 settembre dagli italiani. Rimanendo all’interno del fronte “democratico e progressista”, l’elenco dei nomi si sta ultimando e nei prossimi giorni (la scadenza per la consegna è il prossimo 22 agosto) saranno complete. In particolare, Enrico Letta ha puntato tutto su due ex segretarie sindacali: Susanna Camusso (che sarebbe in quota Articolo 1) e Anna Maria Furlan, ex numero uno della Cisl. A loro potrebbe aggiungersi anche Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. E c’è grande attesa anche per quel che riguarda Gianrico Carofiglio.

Per quel che riguarda il centrodestra, questa volta sembra non esserci alcun personaggio preso da un altro mondo e dato in pasto alla politica. Insomma, l’effetto Michetti-Pippo Franco a Roma deve aver lasciato un segno indelebile nella memoria dei vari partiti. Per il momento, infatti, sembra esserci solamente una “sorpresa” tra i candidati famosi: si tratta della pluri-campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali (Forza Italia) che, tra l’altro, è ancora sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche sportive.

I possibili “colpi di scena”

E poi ci sono gli altri. Al netto di Gianluigi Paragone che ha dato spazio a tutti i protagonisti (non professionisti della politica) diventati noti per le loro proteste contro Green Pass e vaccino anti-Covid, i possibili colpi di scena arrivano tutti dal centrodestra (dato che il centrosinistra li ha già offerti nelle trattative per trovare il bandolo della matasse nelle alleanze interne). E il nome forte potrebbe essere quello di Claudio Lotito. Già nel 2018 l’imprenditore e presidente della Lazio si candidò con Forza Italia (e ci fu un contenzioso proprio in merito a quel mancato seggio ottenuto), adesso invece potrebbe tornare in auge il suo nome. Ma con la Lega.

E sul fronte politico, ma non dei candidati famosi, nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di un medico che ha ottenuto un grande successo mediatico durante la pandemia: Matteo Bassetti. L’infettivologo del San Martino di Genova non ha propriamente parlato di una sua candidatura (si è definito “liberale”) con il centrodestra, ma di un ruolo “da tecnico” nel dicastero ora guidato da Speranza. E potrebbe essere lui il nome di Fratelli d’Italia per il Ministero della Sanità di un governo guidato da Giorgia Meloni.