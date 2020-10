La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 1851 casi e 19 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus oggi Italia: il bollettino e i dati della Protezione Civile per il 1 ottobre

La ripartizione dei casi regione per regione: in Toscana 144 nuovi casi e 1 decesso; i ricoverati in ospedale sono 128, 9 in più rispetto a ieri, mentre restano 22 quelli in terapia intensiva. In Umbria 46 nuovi casi accertati nell’ultimo giorno. Non ci sono nuovi decessi. In Basilicata 33 positivi: riguardano 11 persone residenti a Venosa, una a Sant’Arcangelo, 2 a Marsico Nuovo, 2 a Marsico Vetere, 3 a Sasso di Castalda, una a Matera, una a Pescopagano, una a Viggiano, 2 persone residenti in Campania e lì in isolamento, una persona residente a Melfi, una a Gorgoglione, una a Forenza, 3 persone residenti a Moliterno di cui una domiciliata a Brienza, una persona residente a Brienza, una persona residente a Tramutola, una a Sarconi. Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane di cui 2 nel reparto di gerapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie. Non ci sono nuovi decessi. Nelle Marche 28 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati individuati 6 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e 1 relativo a una persona non residente in regione

