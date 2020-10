L’andamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 210 nuovi positivi, 110 sono a Roma. 5 i decessi di ieri: 265 casi e 5 decessi

Coronavirus Lazio oggi: il bollettino della Regione per il 1 ottobre

Il valore Rt stimato questa settimana è 1.09″. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 59 i casi nelle ultime 24 ore e di questi 33 sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi. Nella Asl Roma 2 sono 69 casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette sono i contatti di casi già noti e isolati, quattro i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 23 i casi nelle ultime 24 ore, si tratta di due casi di rientro dalla Croazia, quindici i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 27 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, ventiquattro i contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 23 i casi nelle ultime 24 ore, fra cui cinque casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica e otto i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 24 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un caso con link dall’Albania, 18 i contatti di casi già noti e isolati. – Nelle province, prosegue D’Amato, si registrano 48 casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono ventiquattro i casi e si tratta di due con link dalla Lombardia, uno dall’Etiopia, quattro dal Trentino, uno dalla Spagna e uno dalla Tunisia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone segnalati quindici casi e si tratta di dodici contatti di casi già noti e isolati e tre individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e si tratta di due casi con link dall’Albania, uno dall’Austria e tre sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono due i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati

Il bollettino dell’Istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 137 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 15 pazienti necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 762. “Se noi pensiamo all’emergenza dei morti, alle bare di Bergamo, possiamo dire che l’emergenza è finita. Se pensiamo all’organizzazione che bisogna mettere in atto, al modo di mantenere il dialogo stretto e controllato tra lo Stato e le Regioni, alla possibilità di adottare rapidamente ordinanze, di modificare percorsi e procedure, solo lo stato di emergenza permette di fare questo. Poi si può chiamare come si vuole. Ma l’emergenza esiste”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. Per Ippolito, “accanto all’emergenza sanitaria – che significa rimodellare l’assistenza, significa anche riorganizzare gli ospedali – dobbiamo ridefinire il modello assistenziale e quali sono le priorità. Per questo ci vuole una vera riforma sanitaria”